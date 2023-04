Juan Daniel Oviedo, candidato a la alcaldía de Bogotá: ni uribista, ni gomelo, ni loca

A Oviedo como a todos los que deciden salir del closet le ha costado su orientación sexual, pero no tanto como a otros, “ me sentí identificado con ser homosexual, lo asumí naturalmente, he sido afortunado no como la persona representativa de la población LGTBQ+ que sufre de homofobia, no he sido discriminado pero hay ataques homofóbicos con denominaciones peyorativas de loca, marica y eso significa que la gente todavía utiliza la orientación sexual para atacar a las personas”.

Juan Daniel acota que cuando decidió presentar su nombre a la alcaldía, algunos en las redes sociales decían que no querían más gente diversa en ese puesto que hoy es ocupado por Claudia López una lesbiana. “No más personas diversas, ¿qué hace esa loca en la alcaldía ?, ¿ quien va a votar por esa loca?, son entre otros los insultos que ha recibido.

Su mamá Miriam, su novio Sebastián y hasta la mascota de la casa Mora, lo acompañan los fines de semana a recoger firmar, “ es una oportunidad de encontrarnos todos, mi mamá nos dona los refrigerios para los que ayudan a recolectar firmas”, recalca Oviedo.

“Sebastián mi novio es un diseñador con un corazón enorme, una inteligencia emocional maravillosa, lo conocí hace 11 años en la calle , un amor que ha cambiado mi vida a pesar que sigue con su liderazgo trabajando con población trabajadora sexual trans en la localidad de Santafé, me está acompañando en la recolección de firmas, a cohesionar a esa fuerza voluntaria en ese proyecto que tenemos para Bogotá, “, enfatiza Oviedo.

Su lanzamiento a la alcaldía de Bogotá “fue un papayazo”, acota, se iba a hacer una maestría en historia del arte en Florencia, Italia con su novio, “el Presidente Petro me invita a trabajar con él en el DANE pero en el empalme me llegan algunos mensajes contradictorios de mi gestión y decido apartarme y no aceptar la invitación”.

Entonces percibe , ante la actitud de la gente en la calle que le agradecía y lo abordaba , “ que era una oportunidad para aportar en cosas más grandes y en ese momento acordamos con Sebastián aplazar el viaje y aprovechar ese reconocimiento y tomé la decisión por la alcaldía”, subraya Juan Daniel.

No le gusta que lo identifiquen con el Centro Democrático, “hace parte de esa polarización en el país, poner en un canasto a una persona, la gente supone que porque tengo una relación con María del Rosario Guerra y como ella es de las personas representativas del Centro Democrático eso se me pega”, señala, aunque agradece el legado de Álvaro Uribe.

Advierte que por eso escogió el camino de la independencia y creo el movimiento Con toda por Bogotá para lo cual está recolectando firmas para presentar su candidatura, ya ha recogido más de 50 mil firmas en 19 de las 20 localidades de Bogotá, “ya superamos el umbral pero como existe un margen de error tenemos que recoger más para cumplir el requisito de candidato independiente “, aclara Oviedo.

El candidato al segundo cargo más importante del país, es claro y enfático que no se trata de ser salvador o hacer milagros, sino concentrarse en resolver los graves problemas de la ciudad y por eso su gestión tendría tres objetivo: lucha a fondo contra la inseguridad con tecnología y efectividad de la policía, convertir a Transmilenio en zona segura, disminuir la pobreza con acciones sociales y empresariales para generar más empleo a jóvenes, personas en discapacidad y adultos que sufren de discriminación laboral; y en movilidad ser ejecutivos en la supervisión de las obras, buena gerencia y cambiar la medida de control de congestión, quitando el pico y placa.

Los invitamos a escuchar a continuación, en el Podcast Croniqueando con Jairo Tarazona el episodio: Oviedo candidato a la alcaldía de Bogotá: ni uribista, ni gomelo, ni loca.