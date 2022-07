Juan Daniel Oviedo: El accidente que sufrió y por el que quedó hablando gomelo 

“Toda mi vida me ha dolido mucho el bullying. (...) ¿Qué más podía hacer? Yo no iba a salir a decir: como no les gusta la forma en que hablo, busquen otro director del DANE. La única opción era trabajar. Y al final la gente empezó a decir: el man está haciendo la tarea”, sostuvo.

Para Oviedo, su caso es la prueba fehaciente de que el trabajo con disciplina puede lograr romper con todos los estigmas. Aun así, admite que las críticas que se dieron inicialmente le dolieron.