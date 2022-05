Juan Fernando Cristo renuncia a su aspiración presidencial 

El exministro de Interior, Juan Fernando Cristo, anunció que no participará en la consulta presidencial de la coalición Centro de la Esperanza, el próximo 13 de marzo. El anuncio se da tras el retiro de Ingrid Betancourt de ese grupo político.

"Decidí no inscribirme para participar en la consulta. Voy a dedicar todos mis esfuerzos a apoyar y respaldar lo que significa la coalición Centro Esperanza para los colombianos. Seguiré defendiendo nuestra propuesta de construir un país sin privilegios y un Estado para todos los colombianos, no para unos cuantos. A partir de este momento seré soldado incondicional de esta causa", dijo.

En su anuncio, Cristo recordó la organización y fundación de la Coalición Centro Esperanza. “Junto con Humberto de la Calle, con Sergio Fajardo, con Juan Manuel Galán, Jorge Enrique Robledo, con Angélica Lozano nos impusimos la tarea de ofrecerle a Colombia una opción distinta, una opción de cambio, con liderazgo colectivo y alejada de los extremos”.

“Estuvimos por todo el país presentando conjuntamente nuestras ideas, nuestras propuestas. Acordamos unos principios éticos, un pacto programático. Después se incorporó Carlos Amaya y, luego, convocamos un cónclave donde llegó Alejandro Gaviria”.

En esa línea, puntualizó que “desde que comenzamos este camino, señalé que para mí la candidatura presidencial era una opción, no una obsesión. Por eso, porque prefiero lo colectivo a lo individual, decidí no inscribirme para participar en la consulta”.

El exministro también hizo referencia a los últimos acontecimientos dentro de la coalición, como la fractura de Ingrid Betancourt con Alejandro Gaviria, que terminó con la salida de Betancourt.

"Recibimos una respuesta por parte de la Coalición Centro Esperanza. Se señala la entrada del apoyo de las maquinarias como un error que se lamenta. Sin embargo, no anuncia acción con respecto a los apoyos ya recibidos de las maquinarias a Alejandro Gaviria. Esta falta de posición clara nos obliga a asumir el liderazgo de una batalla que tenemos que dar y ganar en Colombia por una política limpia", afirmó Betancourt al respecto.

Finalmente, Cristo indicó que “Colombia necesita unirse para transformarse. Hemos tenido dificultades. Las últimas semanas no han sido fáciles pero insistimos en el camino porque la Coalición ya no nos pertenece a nosotros. Es de todos los colombianos y no podemos sacrificarla por intereses individuales o por egos y vanidades”, señaló.