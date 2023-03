Al referirse en concreto sobre su supuesta injerencia en los proyectos de la Paz Total y cómo se podrían colar narcotraficantes en los beneficios de esa política, Juan Fernando Petro insistió en que no tiene nada que ver con los temas de paz del Gobierno. Sin embargo, admite haber trabajado de manera “silenciosa” por la paz sin que esto represente “ofrecimiento de beneficios a condenados a cambio de dádivas”.

“Aclarar que no soy un advenedizo en el tema de la paz, ya que, como ex miembro de la Comisión Intereclesiástica de Justicia, Paz y Reconciliación y de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, organizaciones no gubernamentales, con epicentro de acción distinto, y sin lazos comunicantes con la Comisión de Paz del gobierno actual, en cabeza de Danilo Rueda, he desarrollado un trabajo silencioso a lo largo de los territorios apartados, en medio de las comunidades, el cual nunca ha implicado el ofrecimiento de beneficios a condenados a cambio de dádivas. Lo que sin duda ha propiciado el surgimiento de conjuras maliciosas, como la del mal llamado “pacto de la Picota”, ya aclarado, así como de una tal oficina de abogados que gestiona beneficios a narcotraficantes, que ahora supuestamente dirijo, es el interés político de afectar, a través de mí, y como efecto de carambola, al actual gobierno. Sin duda trabajar en función de la paz toca aristas complejas que tarde o temprano dejan consecuencias y efectos que la sociedad interpretara de una u otra manera”, indicó en su escrito.