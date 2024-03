Juan Fernando Petro niega expulsión de Comisión Latinoamericana de DD.HH.

El hermano del presidente de la República, Juan Fernando Petro, confirmó a La FM de RCN que ya no pertenece a la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos desde el mes de febrero y negó tajantemente que haya sido expulsado de la misma.

“Yo renuncié desde hace algún tiempo, entre febrero, más o menos en febrero de este año, porque tuvimos puntos de vista diferentes con respecto a la comisión como tal”, dijo a La FM de RCN.

El hermano del presidente Gustavo Petro se dio a conocer en medio de la campaña presidencial cuando se habló de algunas polémicas visitas que realizó a cárceles del país, en lo que algunos sectores llamaron “el pacto de La Picota”.

Sobre la comisión expresó: “ha tenido ciertas investigaciones extrañas y mi decisión era como alto comisionado del cuerpo de paz de la comisión, moverme por todos los territorios escuchando a las comunidades”.

"En eso no fui apoyado nunca por la comisión, entonces empezó a haber discrepancias entre lo que ellos supuestamente no querían y el ideal que yo buscaba, que era llevar la comisión, precisamente porque es de derechos humanos, a todos los territorios para visibilizar lo que ustedes ya se han dado cuenta a través de los medios de comunicación que he hecho a lo largo de algún tiempo ya”, dijo a La FM de RCN.

Se espera que este viernes la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos anuncie formalmente en Medellín la salida del hermano del mandatario.

Lo hará el cónsul de paz de la Comisión, Frank Millán, donde además, según fuentes cercanas, denunciará la presunta suplantación de uno de los funcionarios del organismo internacional en Colombia.

Juan Fernando Petro añadió que “eso ha generado contradicciones en la manera como ellos ven aquí en Colombia el problema de los derechos humanos y cuál es el verdadero trabajo realizar y mi percepción de que el trabajo debe ser en los territorios con las comunidades abiertamente y de manera transparente. Entonces, eso nos fue alejando hasta que yo tomé la decisión también de retirarme”.

”Ellos toman la decisión entonces de excluirme de la comisión, pero no hay problema, o sea, yo no veo en eso un problema”, enfatizó.

En cuanto a su futuro, Petro dijo que una ONG de México llamada ‘Raíces’ “nos abre las puertas para continuar con el trabajo” y que está respaldada por la mismas Naciones Unidas.