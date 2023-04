Juan Guaidó partirá hacia EE.UU. tras ingresar irregularmente a Colombia

El líder opositor venezolano, Juan Guaidó, partirá en la noche de este lunes hacia Miami, Estados Unidos, en medio de una operación que adelanta el Gobierno colombiano, según pudo conocer RCN Radio, luego de haber ingresado de “manera irregular” a Colombia.

La operación que adelanta el Gobierno del presidente Gustavo Petro se lleva a cabo desde tempranas horas de este lunes en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá, luego de que el mismo líder opositor confirmara que ingreso, al parecer, de manera irregular al país por una de las trochas limítrofes con Colombia.

Lea también: Otty Patiño no desconoce que ELN reclute menores de edad: “de pronto es así”

Desde la Cancillería no respondieron al interrogante de cómo sería la partida de Guaidó hacia los Estados Unidos, sin embargo, se espera que sea sobre las 11:00p.m de este mismo lunes en un vuelo charter y que tendría como rumbo la ciudad de Miami.

La familia del líder opositor, la cual no cruzó al lado colombiano, permanece en Caracas, sin mayores detalles de su paradero. En momentos en los que el Gobierno Petro adelantará una Conferencia Internacional sobre el destino político del vecino país.

El canciller Álvaro Leyva lanzó un duro mensaje este lunes por la aparente presencia en Colombia del líder opositor venezolano Juan Guaidó, horas previas al inicio de la Conferencia Internacional promovida por el presidente Gustavo Petro, que se desarrollará en Bogotá este martes 25 de abril.

Según ministro de Exteriores, el expresidente de la Asamblea Nacional venezolana, que no está invitado a participar en el encuentro de alto nivel que se realizará en el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería, habría entrado al país de manera inapropiada.

En contexto: Juan Guaidó no fue invitado a la Conferencia Internacional sobre Venezuela, pero igual vino

“No se sabe dónde está Guaidó. Obviamente no está invitado, por ahí trascendió en algunas redes que yo lo había invitado. No conozco a Guaidó y, naturalmente, si no aparece corre riesgos porque entró en forma inapropiada y en Colombia cumplimos las leyes”, aseguró el canciller Leyva.