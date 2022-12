Cuando el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, asumió el cargo aseguró que "los cargos en el exterior serán provistos preferencialmente con funcionarios de la carrera diplomática. Si no para qué existe", dando a entender que en el Gobierno Petro se acabarían los nombramientos en las embajadas del mundo por 'amiguismos, hecho que siempre fue duramente criticado por miembros del Pacto Histórico.

Sin embargo, en los últimos días se confirmó que el excongresista del partido Conservador, Juan Manuel Corzo, será embajador de Colombia en Paraguay, hecho que ha causado molestia en un sector del Pacto Histórico y el petrismo, aunque otra parte ha guardado silencio sobre el polémico nombramiento.

Y es que en ese sector político muchos consideran que Corzo no los representa, además de recordarlo no gratamente por algunas declaraciones sobre el sueldo de los congresistas y los beneficios que tienen.

En su momento, cuando Corzo fue presidente del Senado defendió el proyecto que revivió el subsidio de gasolina para los congresistas y aseguró que con el sueldo que recibe no le alcanzaba para pagar la gasolina de los carros suyos y los escoltas: “Yo ando en un solo carro y me toca meter a tres o cuatro escoltas ahí porque no tengo cómo pagar gasolina de dos vehículos. Y lo digo con sinceridad", declaró en su momento, lo que causó muchas críticas.

Ahora, para sorpresa de muchos, Corzo será embajador en Paraguay. Incluso, en el pasado, el congresista del Pacto Histórico, David Racero, quien ha sido un fuerte crítico de los nombramiento diplomáticos por amiguismos, cuestionó que el Gobierno Duque quisiera poner a Corzo en la Embajada de Colombia en Cuba.

"Juan Manuel Corzo, ex congresista y ex candidato al Senado por partido Conservador, quemado en las elecciones 2018, fue postulado como Embajador de Colombia en Cuba. Su única experiencia en el área de la diplomacia: ser un congresista atornillado", dijo Racero en su momento.