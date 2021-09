Juan Manuel Daza reemplazará a Gabriel Santos en la Comisión de Acusación de la Cámara

Con 109 votos a favor en la plenaria de la Cámara, el representante por el Centro Democrático Juan Manuel Daza, fue designado como miembro de la Comisión de Acusación.

Daza reemplazará al también representante Gabriel Santos, quien el pasado 1 de septiembre presentó su carta de renuncia alegando motivos personales que "le impiden concentrase en las labores que exige ese puesto".

“Mi situación familiar y laboral no me permite darle el trabajo que la Comisión y las personas investigadas requieren, sería injusto con esas personas no dedicarle mi tiempo”, dijo.

Lea también: "Colombia es hoy un mejor país de lo que era hace 200 o 50 años", afirma la Vicepresidenta

Daza es abogado de la Universidad del Rosario con profundización en Derecho Constitucional, especialista en Gestión Pública y magíster en Derecho Público de la Universidad de Los Andes.

En su perfil en la Cámara de Representantes señala que “se desempeñó como practicante en la secretaria jurídica de la Presidencia de la República durante el año 2012, posteriormente y durante 5 años se desempeñó como asesor del Expresidente y Senador Álvaro Uribe Vélez”.

Le puede interesar: Denuncian ataque racista contra turistas colombianos en Nueva York

Asimismo, “lideró la coordinación de los distintos actores del “NO” en el plebiscito en la renegociación con el Gobierno Nacional luego de la victoria del NO. En agosto de 2018, fue designado como viceministro de relaciones políticas del Ministerio del Interior”.

Cabe mencionar que la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes está Conformada por dieciséis (16) miembros y le corresponde conocer sobre las denuncias penales o quejas disciplinarias contra altos dignatarios del Estado entre ellos el Presidente de la República el Fiscal General, magistrados de la Corte Constitucional, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, magistrados del Consejo de Estado y magistrados del Consejo Superior de la Judicatura.