Juan Manuel Santos: Erradicación forzosa y aspersión sobre cultivos ilícitos no es la solución

De nuevo el expresidente Juan Manuel Santos, se refirió al manejo de la política de drogas en Colombia y reafirmó su posición sobre los errores que han cometido los diferentes gobiernos en la lucha contra el narcotráfico.

En contexto: "Gracias al acuerdo de paz se han salvado miles de vidas": Juan Manuel Santos

El expresidente Santos, afirmó que el gran problema en Colombia es la prohibición de las drogas y que ya no es la alternativa en medio de esta guerra que fracasó.

"El meollo del problema es la prohibición. Si nosotros eliminamos la prohibición y regulamos el mercado, eliminamos las mafias, eliminamos buen parte de los efectos colaterales negativos de esta guerra que fracasó", indicó el exmandatario colombiano.

Durante un foro sobre el tema de política de drogas en América, coordinado por los senadores Gustavo Bolivar de la lista decentes y Luis Fernando Velasco del partido liberal, el expresidente Santos, quien fue uno de los panelistas invitados, afirmó que la erradicación forzosa de cultivos ilícitos por aspersión ya no es la solución.

"La erradicación forzosa, pero sobre todo la aspersión no es la solución, a los campesinos hay que darles alternativas económicas y sociales a quienes están hoy sobreviviendo con unos ingresos que además son muy precarios; se estima que más o menos por cada hectárea de coca sembrada, un campesino está recibiendo un poquito más del salario mínimo", afirmó el Nobel de Paz.

El exmandatario Juan Manuel Santos, admitió también que en los anteriores gobiernos, en el que él presidió y cuándo fue Ministro de Defensa, no se estaban haciendo las cosas bien en cuanto al manejo de la política contra las drogas.

"La mano dura no era la solución, en la experiencia que tuve me fue enseñando que lo que estábamos haciendo no era lo mejor y estábamos equivocados", afirmó Santos.

En un pasado foro, el expresidente Juan Manuel Santos, en compañía del también expresidente César Gaviria, coincidieron en que la guerra contra las drogas que sostuvieron varios gobiernos anteriores fracasó y que hay que buscar nuevas alternativas.