El experto constitucionalista señaló que, "el fallo confunde la libertad de elegir y ser elegido con el derecho de los candidatos a acceder a medios de comunicación".

En ese sentido, el abogado explicó que la protección de la libertad establecida en la Constitución colombiana, se está traduciendo en el deber de otros que no tienen una relación directa en el mundo jurídico.

"El acceso a los medios de comunicación por parte de los candidatos es un derecho, así lo recalcó el salvamento de voto y se puede deducir de la misma lectura del fallo", precisó.

Concluyó que, "me parece que el tribunal se equivoca en la lectura de la libertad de elección de los accionantes y que además no ejercieron ningún otro medio de defensa judicial, porque no hicieron ni siquiera una petición a la campaña respectiva para que se hiciera el debate".