El ministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró que en este momento el país vive una grave problemática judicial asociada a que presuntos delincuentes están quedando en libertad por vencimiento de términos.

Por ello, afirmó que desde su cartera se trabajará en reformas de la justicia en las cuales los casos más polémicos de corrupción no prescriban, impulsar que los términos no se vayan a vencer bajo ninguna justificación y que los funcionarios judiciales estén más pendientes de todos los procesos.

“Yo quisiera hacer un llamado de atención a quienes tienen a su cargo vigilar que los términos no se venzan, es decir fiscales y jueces, ara que resuelvan dentro de los términos judiciales. Uno de los graves problemas que abordaremos en las reformas a la justicia es la morosidad, la dilación judicial, pero esa dilación judicial no puede ir en contra de la libertad de nadie. Ahí, el llamado sí es al cumplimiento de términos judiciales, yo sé que el trabajo es enorme, pero se debe trabajar para que los términos no venzan”, explicó el Ministro.

Lo anterior, con base en una decisión de un juez de dejar libres por vencimiento de términos a Edwin Alejandro Cárdenas Camelo, conocido como el ´Rey del fleteo´, y 24 delincuentes más.

Edwin Alejandro Cárdenas fue capturado en julio de 2022 por hurto agravado y concierto para delinquir y estuvo en el cartel de los más buscados por la Policía en el 2022.

La Fiscalía aseguró que los investigados quedaron libres por las demoras de la administración de justicia, sumado a las maniobras dilatorias de la defensa, las cuales impidieron que el juicio se iniciara a tiempo, por lo que el juez ordenó su libertad.

Cabe mencionar que, el 19 y el 23 de octubre, las autoridades capturaron a los 24 presuntos integrantes de las bandas delincuenciales ‘Lanister’ y ‘Aquila’. A los primeros se les aprehendió por ser presuntamente responsables de extorsión agravada y a los segundos por homicidio, tráfico de estupefacientes y de armas.

Sin embargo, pasadas las 36 horas, las cuales son las reglamentadas en el código de procedimiento penal para legalizar captura ante un juez de garantías, a los detenidos no se les desarrolló la audiencia.

“En los dos casos se vencieron los términos de 36 horas para formular imputación. Al respecto, desde la judicatura se señaló que no había asignación de jueces con función de control de garantías, por encontrarse en capacitaciones por la jornada electoral. Esto retrasó las diligencias para legalizar allanamientos, incautaciones y capturas”, fue la explicación de la Fiscalía.