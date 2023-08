¿Julián Bedoya, inhabilitado para la Gobernación de Antioquia?: Piden revocar candidatura

Desde la Veeduría Transparencia Electoral radicaron esta semana una solicitud de revocatoria de la inscripción de Julián Bedoya a la Gobernación de Antioquia ante el Consejo Nacional Electoral.

Supuestamente, según la denuncia de la veeduría, Bedoya no renunció a tiempo al Partido Liberal, lo que le impediría aspirar a las elecciones regionales del mes de octubre.

Lea también: Federico Gutiérrez apoyará a gobernación de Antioquia a antipetro

Según la veeduría, el aspirante habría incurrido en una posible doble militancia al no renunciar a la curul del Senado antes del 29 de junio de 2022, lo que indicaría que el aspirante al parecer no cumpliría con los requisitos porque su renuncia al partido se dio el 19 julio de 2022.

Tal como lo dice la norma, para cambiar de partido se debe renunciar a la curul doce meses antes del día de la inscripción y Bedoya llegó como congresista hasta el 20 de julio y su renuncia al Partido Liberal fue aceptada en el mes de octubre de 2022.

Asimismo, el excongresista se inscribió por otro partido a los comicios regionales, faltando al artículo 107 de la Constitución Política de Colombia, según la denuncia.

Bedoya niega y contraataca

Julián Bedoya, a través de un comunicado, aseguró que "no es cierto. No existe ninguna inhabilidad. Se trata de una estrategia vil y cobarde con la que pretenden frenar el crecimiento exponencial de la campaña. Estamos creciendo, vamos a ganar y no existe ninguna inhabilidad".

También le puede interesar: Precandidato a Gobernación de Antioquia causa polémica

Afirmó que "otorgaran el poder a los abogados de la campaña para que actúen en derecho contra las falsedades difundidas por la veeduría. Además, entregaron un documento del congreso de la república donde dicta que la renuncia fue presentada el 24 de junio del 2022".

El Consejo Nacional Electoral deberá analizar las pruebas presentadas por la Veeduría Transparencia Electoral y decidir si puede o no aspirar a la Gobernación de Antioquia.

Cabe resaltar que Julián Bedoya está siendo investigado por la Fiscalía por supuesta falsedad en documento público y privado.