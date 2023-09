Katherine Miranda anunció su apoyo a la candidatura de Carlos Fernando Galán  

En un evento que contó con la participación de más de 2.000 personas, la representante a la Cámara por la Alianza Verde, Katherine Miranda, confirmó que respaldará el proyecto político de Carlos Fernando Galán para llegar a la Alcaldía de Bogotá.

“Hoy reafirmamos que el apoyo y el cariño está en la calle y que nuestro compromiso es con la ciudadanía. Nos unimos a un equipo con carácter, honesto y capaz de enfrentar los grandes retos de Bogotá”, dijo la congresista que fue la más votada en las elecciones legislativas de 2022.

Asimismo, enfatizó en su discurso que su alianza con Galán “no es un cheque en blanco, yo hago control político y no voy a mirar para otro lado si de errores propios se trata”.

El candidato del Nuevo Liberalismo respondió agradeciendo la adhesión de Miranda y a su vez afirmando que “este equipo me va a señalar cuando esté fallando me va a alertar y me va a exigir que corrija cuando cometa errores en nuestra apuesta por la Alcaldía”.