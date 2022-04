Katherine Miranda ‘aterrizó’ en la campaña presidencial de Gustavo Petro 

La representante a la Cámara por la Alianza Verde, Katherine Miranda, confirmó su adhesión a la campaña del candidato presidencial Gustavo Petro, de cara a la primera vuelta presidencial del 29 de mayo.



“Había tomado la decisión de no anunciar mi voto, había tomado la decisión de no participar en campaña. Pero las circunstancias que hoy enredan todas las campañas políticas, las mentiras y las traiciones me obligan a tomar una posición clara en estas elecciones. Mi nombre es Katherine Miranda y quiero que Gustavo Petro sea mi presidente”, dijo Miranda.



Por su parte, el candidato presidencial Gustavo Petro agradeció el respaldo y adhesión de Miranda. “Gracias Katherine, por tu apoyo y el de tu electorado. Sé que contigo vamos a cambiar a Colombia por la vida”, señaló Petro.

Miranda, quien fue una de las representantes electas más votadas para las elecciones legislativas de 2022 con más de 118.000 sufragios en Bogotá, se desempeñará en la campaña, como una de las coordinadoras de debate. Rol que compartirá con Alfonso Prada, actual jefe de debate de la campaña de Petro.