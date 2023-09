La representante a la Cámara por la Alianza Verde, Katherine Miranda, ha denunciado ser víctima de una campaña de matoneo en redes sociales junto a sus colegas Julia Miranda del Nuevo Liberalismo y Carolina Arbeláez, de Cambio Radical.

Los ataques han sido generados por la proposición que promovieron las tres congresistas para la creación de una subcomisión para llegar a consensos sobre los puntos de la reforma a la salud, con los cuales no están de acuerdo varios partidos y gremios del sector.

Este miércoles, Miranda comunicó que emprenderá acciones legales contra quienes la han hostigado en las plataformas digitales, incluyendo a “funcionarios públicos y congresistas”.

“Tras los ataques, agresiones y violencia que he recibido en estos días, he decidido emprender acciones judiciales y disciplinarias contra bodegueros, funcionarios públicos y congresistas que me han violentado. @FiscaliaCol @PGN_COL”, escribió la legisladora en su cuenta de X.

Agregó que “la política se tiene que hacer con argumentos, respetando al contrario, construyendo sobre lo construido, no con sicariato digital”.

Las congresistas han señalado que sectores afines al Gobierno, incluyendo a la bancada del Pacto Histórico en el Congreso, han promovido el matoneo en redes sociales contra ellas.

“Sectores radicales afines a este gobierno nos ha tratado de zorras, de prostitutas, de marrulleras, de ahí para arriba es poema, un matoneo que terminó llevando a la representante Julia a una crisis”, dijo la en la sesión plenaria del pasado martes la representante Carolina Arbeláez.

Cabe mencionar que Julia Miranda, legisladora del Nuevo Liberalismo permanece en una clínica de Bogotá tras sufrir un microinfarto que al parecer fue ocasionado por el estrés que le generaron las críticas de las últimas horas.