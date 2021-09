Un vehemente llamado al ministro de Salud, Fernando Ruiz y a la Superintendencia de Salud, hizo el representante a la Cámara y autor de la Ley que amplía la licencia de paternidad y crea la licencia compartida, José Daniel López, tras varias denuncias de que las EPS del país estarían negando ese derecho a los padres.

“Hemos conocido casos de EPS que le están diciendo a los usuarios que no pueden reconocer la nueva licencia de paternidad pues no habrían recibido directrices por parte del Ministerio de Salud y de la Administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres). Acá el mensaje es claro y es que la ley es la ley y su aplicación no es voluntaria", dijo.

El congresista agregó que “la ley que amplía la licencia de paternidad está vigente desde finales de julio y desconocer este derecho ciudadano de una licencia de paternidad de dos semanas, les podría acarrear sanciones severas”.