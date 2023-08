La baja ejecución se debe a que este Gobierno no vino a robarse la plata: Alexander López

Desde el Pacto Histórico respondieron luego de las críticas que ha recibido el Gobierno Nacional por la baja ejecución del Presupuesto General de la Nación asignado para este 2023.

El senador Alexander López defendió la poca inversión de los recursos, diciendo que eso demuestra que la administración del presidente Gustavo Petro no se está robando la plata y no está entregando mermelada a los congresistas.

Lea también: Estos son los senadores que le dieron el golpe al Gobierno en la Comisión Primera

“La baja ejecución se debe a algo fundamental y es que este Gobierno no vino a derrochar, ni a robarse la plata, si ejecutar la plata es robarse 30 o 40 billones al año, eso no lo va a hacer nuestro Gobierno”, sostuvo.

“Podemos tener baja ejecución porque cuidamos los recursos públicos, pero mejoraremos. Estamos iniciando en el primer año de Gobierno y vamos a corregir errores y las fallas que tengamos las vamos a mejorar y lo que le debe quedar claro al país es que nosotros trabajamos para Colombia, no trabajamos para los grandes poderes económicos, ni los clanes, ni las mafias políticas”, indicó.

López afirma que quienes hoy se quejan de la baja ejecución dentro de las Comisiones Económicas del Congreso, es porque no han recibido mermelada de parte del Gobierno.

“Los que se quejan es porque no tienen mermelada, no tiene privilegios. ¿Para qué quieren grandes ejecuciones? para ver qué les queda y este Gobierno con qué los compra, no, este Gobierno no da mermelada, los recursos son para el pueblo y para la gente. Somos lentos al ejecutar porque somos cuidadosos de que esos recursos lleguen a donde tengan que llegar”, añadió.

Consulte aquí: ¿Congreso podría obligar a senadora del Pacto Histórico a dejar su curul por licencia de maternidad?

El senador Alexander López afirmó que el Gobierno mejorará en la ejecución de los recursos para llevar inversiones a las regiones y afirma que los recursos que se apropiaron son para mejorar la calidad de vida de todos los colombianos.