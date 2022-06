La bancada del partido Liberal en el Senado de la República se reunió para analizar el escenario de las elecciones presidenciales, luego de que Rodolfo Hernández y Gustavo Petro pasaran a segunda vuelta.

Durante la reunión quedó claro que la colectividad se inclinaría por apoyar al ingeniero o por dejar en libertad a sus militantes. Sin embargo, la bancada de senadores tiene más simpatía por la opción de respaldar a Hernández.

Sara Castellanos, quien continúa peleando su curul en el Congreso y fue la vocera del partido después del encuentro con el expresidente César Gaviria, afirmó que el liberalismo es consciente de que el país necesita un cambio, pero ese cambio debe ser respetando las instituciones.

“Lo que les pedimos a todos los ciudadanos liberales es que tomen una decisión responsable, que opten por un cambio que respete la democracia, que respete la libertad, que respete la empresa, la propiedad privada, un discurso que no sea más de odio, no más polarización, ese es el tipo de cambio que el país está gritando”, sostuvo.

Castellanos afirmó que esta es la reflexión hecha por la bancada del Senado, pero aún esperarán la reunión que adelantarán los representantes a la Cámara del partido Liberal para tratar de tomar una decisión en conjunto.

“Queremos que cada ciudadano escuche, escuche el tipo de cambio que se quiere, pero no podemos tomar una decisión sin escuchar la reflexión de Cámara (…) Nosotros creemos que el cambio no debe generar más odio, no más polarización y ahí quedará a discreción de cada ciudadano”, sostuvo.

El ingeniero Rodolfo Hernández ha dicho que no aceptará alianzas con ningún sector político, pero no puede detener el respaldo que pueda recibir de algunos partidos que no estuvieron con él en la primera vuelta.