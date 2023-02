La casa es alquilada: Francia Márquez explica uso de helicóptero en zona exclusiva de Yumbo

A través de su cuenta de Instagram, la vicepresidenta Francia Márquez dijo que la casa que su familia ocupa en exclusiva zona de Yumbo (Valle del Cauca), es alquilada y pagada con recursos propios.

También habló del racismo que padece. Inicialmente, explicó el uso y llegada en helicóptero a Dapa, una exclusiva zona de Cali. “El helicóptero toma cinco minutos llevándome y cinco trayéndome, por seguridad y después del episodio en Suárez” (Cauca), donde fueron hallados explosivos camino a su casa familiar.

“No me voy a exponer más, sabiendo las intenciones oscuras que hay en muchas personas de derrocar al presidente Gustavo Petro”, añadió Márquez.

Dicho pedido de transportarse por aire se lo dio, según la vicepresidenta, el mismo presidente Gustavo Petro, quien le pidió tomar más precauciones en su seguridad e integridad.

Lea además: Partido Liberal radicará su propio proyecto de reforma a la salud

Dijo que, “no he comprado ninguna casa. Y si llego a comprar, lo haré con mis esfuerzos, pero yo no soy como otros que creyeron que llegaron al Estado a robar al pueblo”.

Explicó que la llegada a esa zona de Cali, se dio luego de la salida por hechos irregulares en la unidad familiar en Suárez, Cauca, en la que vivía y en dónde permanecía con su familia.

"Estuve desde agosto que ganamos hasta diciembre buscando todos los fines de semana dónde podía arrendar una casa y la gente me cerraba las puertas. Nadie quería arrendarme una casa para mi familia", añadió.

Dio a conocer que las personas “subían el precio del alquiler”, cuando se enteraban que era ella quien buscaba tomar en arriendo los inmuebles.

Más noticias: Roy Barreras rechazó declaración de persona no grata del Congreso de Perú al presidente Petro

Finalmente, una persona que según pudo establecer RCN Radio es un publicista de la ciudad de Cali y cercana a la vicepresidenta, accedió a rentarles una casa amplia para poder llevar, con seguridad, a su familia.

La respuesta de la vicepresidenta se da luego de críticas hechas por la senadora María Fernanda Cabal, quien dio a conocer que un soldado habría muerto por la falta de un helicóptero que lo transportara.

"A la señora Cabal, que malintencionadamente está furiosa, le digo: amiga, cálmate. Ese veneno te hace daño para tu ser. Sánate", dijo Márquez en su cuenta de Instagram.

Posteriormente, le dijo: "El odio que llevas por la gente humilde es algo enfermizo. Yo vivo en Dapa, como ya lo conté, en el mismo lugar donde vive la familia de ella. Yo no estoy yendo a la casa de su mamá, ni le digo a su familia que me pague mis servicios o arriendo. Lo estoy haciendo con mi sueldo. Eso no es un delito".