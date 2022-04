La contundente respuesta de Gustavo Petro a Federico Gutiérrez

“En mi programa de gobierno no sé contempla una reforma a la justicia basada en rebaja de penas para nadie, hemos defendido al máximo la autonomía de la rama judicial y su empoderamiento no está planteada ninguna amnistía o indulto”.



Ahora bien, el candidato Federico Gutiérrez se pronunció tras este hecho con un fuerte mensaje en Twitter. “Terminó siendo “histórico” el Pacto en la Picota”.

Terminó siendo “histórico” el Pacto en la Picota. — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) April 15, 2022

El comentario, que lleva más de 7.000 retweets, no se escapó de la lluvia de críticas a ‘Fico’ por parte de los internautas.



Además, Gustavo Petro no se quedó callado y le respondió el trino con una contundente foto que llamó “El pactó”. Allí se observa a Alejandro Char, a Luis Alfredo Ramos y a un sujeto sin identificar.



A lo que varios le dijeron a Petro que estaba cometiendo un error.