La corrupción no se combate con frases de Tik Tok: Petro tras jornada electoral

Tras pasar a la segunda vuelta presidencial después de obtener la mayor votación en la primera vuelta con 8 millones 527 mil 421 votos, el candidato Gustavo Petro celebró en su sede de campaña la victoria y sin mencionarlo les envió un mensaje a los electores frente a quien será su contendor en la segunda vuelta presidencial, el ingeniero Rodolfo Hernández, cuya principal bandera de campaña ha sido la lucha contra la corrupción.

“La justicia social no es estrafalaria en Colombia, es una necesidad, claro a esa necesidad no llegaremos si hay corrupción, pero la corrupción no se combate con frases de Tik Tok, así algunas personas muy respetables piensen que sí, la corrupción se combate arriesgando la vida porque es un régimen de corrupción lo que enfrentamos, nosotros hemos arriesgado la vida para luchar contra la corrupción y no de mentiras, es de verdad”, dijo el candidato Petro.

El candidato del Pacto Histórico, también se refirió al futuro de Colombia, y aseguró que los electores están ante una oportunidad de cambio, sin embargo señaló que no todos los cambios son positivos y es algo que quienes van a votar deben tener en cuenta.

“Ahora se trata de construir un futuro, ahora se trata de ver qué es lo que vamos a hacer lo que la sociedad colombiana quiere de su propio país, ¿en qué consistiría ese cambio?, algunos uribistas decían ojo con el cambio y tenían cierta razón, ojo con el cambio que puede ser alzar una roca y dejarla caer en los pies, popularmente le dicen, tirarse un tiro al pie, hay cambios que son al vacío, hay cambios que no son cambios sino suicidios”, puntualizó el jefe de la Colombia Humana.

Finalmente el candidato Gustavo Petro agradeció a los integrantes de su campaña política y a los testigos electorales que velaron por las garantías en medio de la jornada celebrada este 29 de mayo.

“Hoy hemos ganado, es un día de triunfo los resultados están ahí completos, les agradezco a los más de 90 mil testigos electorales, guardianes del voto, a más de un millón de activistas que participaron de una forma u otra de la campaña”, dijo el candidato Gustavo Petro.

La segunda vuelta presidencial entre los candidatos Gustavo Petro y Rodolfo Hernández se celebrará el próximo domingo 19 de junio.