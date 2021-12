La dignidad no se negocia: Edward Rodríguez al renunciar al Centro Democrático

Este martes, a través de su cuenta de Twitter, el representante a la Cámara, Edward Rodríguez, anunció su renuncia al Centro Democrático y a su aspiración al Senado de la República, por diferencias con las directivas del partido.

En la misiva, Rodríguez señaló que "la dignidad no se negocia, fui maltratado por un Comité de Ética que me excluyó sin razón alguna de las encuestas del partido donde pedía solamente participar. Comité que ahora me avala para ser senador de la Republica".

Le puede interesar: Voto en blanco y no sabe/no responde, los ganadores en La Gran Encuesta de RCN

En ese sentido, sostuvo que "la falta de palabra por de las directivas del partido, el maltrato y el desdén por las tesis que nosotros construimos, me obligan a replantear mi camino, dar un paso al costado y renunciar a un partido en el que no quiero ser incómodo. No todo vale y no todo se puede permitir".

También recordó que, "lideré el paquete anticorrupción más grande de la historia, destruí el 'Cartel de la Toga', llevando a la cárcel por primera vez en la historia a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, trabajé por la seguridad de los ciudadanos con leyes para que el que la haga la pague".

Finalmente, expresó que “la gratitud y lealtad han sido y serán un principio de vida para mí, saqué adelante 47 leyes, hice fuerte control político al Gobierno de Juan Manuel Santos y a la Administración distrital".

Lea también: Coalición Centro Esperanza inscribió su lista al Senado: Jhon Fran Pinchao y Bertha Fries, entre los candidatos

"Me retiro con afecto del Centro Democrático, pero no de las tesis uribistas que ayudé a construir. Seguiré desde donde la ciudadanía quiera, sirviendo a mi ciudad y a mi País", sostuvo.

"Los ciudadanos y mis compañeros me destacaron como el mejor congresista y hoy puedo mirar a los ojos a los 105.623 ciudadanos que creyeron en mí y decirles que les cumplí, siempre diciendo las cosas por su nombre, #SantrichAsesino”, puntualizó Rodríguez.