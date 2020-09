La dura arremetida en el Senado contra el ministro Carrasquilla

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ha venido siendo blanco de críticas por parte de varios sectores políticos debido a las decisiones económicas que se han tomado en el Gobierno y que comprometen millonarios recursos.

Carrasquilla deberá responder en un debate de control político por el préstamo de cerca de 1,5 billones de pesos que se le entregará a Avianca y se expone a una posible moción de censura, impulsada por varios legisladores, si sus respuestas no son satisfactorias.

Además, el senador Armando Benedetti también lo culpa del levantamiento de la cuarentena, de las demoras en la entrega de los subsidios, de los abusos de los bancos y de la falta de una renta básica para las familias más necesitadas.

“Todos seguimos hablando pendejadas y a veces da hasta rabia, porque el único culpable de lo que ha venido pasando es el ministro de Hacienda, de lo que pasa con Avianca, del abuso de los bancos, del FOME, de la renta básica, de todo. Es inadmisible que los compañeros míos todavía hablen del ministro de Hacienda como si fuera el ministro del Perú. Se llama Carrasquilla, va a las comisiones de ellos, son amigos de ellos, son los que tienen que venir a traer aquí a Carrasquilla”, indicó.

Además, cuestionó que sea el viceministro de Hacienda el que esté dándole la cara al Congreso en los debates, cuando la ley dice que son los titulares de las carteras los que deben dar las explicaciones respectivas.

“Y le pido un favor, señor presidente Arturo Char, el viceministro Londoño no tiene por qué estar hablando en estas sesiones, él no es vocero del Gobierno, el vocero del Gobierno, según la Constitución, es el ministro de Hacienda. No entiendo por qué Londoño estaba hablando aquí del tema de regalías. Ese señor es sospechoso y tengo concepto poco favorable del señor. Se oyen de todo tipo de andanzas y aquí seguimos hablando del señor Carrasquilla sin hablar del señor Carrasquilla. Es un señor que no tiene prioridad social, es un señor que crea la desigualdad, que la administra y este Congreso ha sido cómplice de todas sus reformas tributarias”, manifestó.

Dijo que los congresistas no se pueden estar quejando de la poca ayuda que han brindado los bancos en medio de esta pandemia, cuando son ellos mismos los que han aprobado muchos beneficios para el sector financiero en todas las reformas tributarias.

“Los bancos se excusan de que hay menos demanda de parte de los consumidores, pero eso no se refleja en su totalidad en la baja de tasas y no es cierto lo de la disminución de demanda. Tienen que poner de su parte para que salvemos la economía, (…) no basta con acciones del Gobierno, los colombianos esperamos que la banca se ponga la camiseta del país y ayude a las personas que lo necesitan”, aseguró el senador Efraín Cepeda.

En los próximos días se fijará una fecha para que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, responsa en el Congreso por el millonario préstamo que se le hará a la aerolínea Avianca de recursos del FOME para salvarla de la quiebra.