La excusa de una senadora del Pacto Histórico para no bajarse el salario

En Colombia uno de los reclamos que más hacen los ciudadanos es que los congresistas tienen un salario muy alto, comparado con los ingresos de la inmensa mayoría de la población.

Y es que muchos políticos, congresistas e incluso presidentes se han comprometido a bajar el salario de los congresistas, pero no ha sido posible. Incluso, según dice el senador JotaPe Hernández, proyectos para bajar el salario ya se han presentado en 18 ocasiones, y nunca ha sido aprobado.

Este panorama genera más indignación, especialmente porque en lugar de bajar el salario, los congresistas cada vez ganan más. Esta semana se conoció el Decreto 1219 del 24 de julio de 2023, el cual indica que a partir del 1 de agosto de 2023, el salario de los congresistas va a subir significativamente. El salario de los congresistas subió un 14,62 % y quedó por encima de los 43 millones de pesos.

Precisamente, esta semana se realizó un nuevo debate del proyecto de JotaPe Hernández para bajarle el sueldo a los congresistas, algunos senadores manifestaron su inconformismo por la posible reducción de su salario. Lo que más llamó la atención fue la posición de dos senadoras del Pacto Histórico, que compararon el trabajo de congresista con otros trabajos para asegurar que merecen ganar lo que ganan.

La senadora Isabel Zuleta causó gran controversia al comparar su trabajo con el de los futbolistas, diciendo que nadie cuestiona que estos deportistas ganen tanto.

"El pueblo reconoce y por eso nadie discuta cuánto vale, cuánto es un salario de un futbolista, por qué le reconoce su esfuerzo. Yo no he visto en los barrios populares que nadie diga: uy, ese futbolista gana mucho. ¿Saben por qué? Por qué la gente del pueblo, que es distinto a los medios de comunicación y a la opinión, reconoce a quien se esfuerza. Yo he visto aquí en este Congreso el esfuerzo, la dedicación", dijo Zuleta.

Muchos consideraron la comparación de Zuleta como absurda dado que los futbolistas no reciben el salario de recursos públicos.

