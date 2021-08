La Fiscalía ha hecho un sicariato judicial en mi contra: Camilo Romero precandidato presidencial

Este martes, el precandidato presidencial Camilo Romero pidió a la Corte garantías en las investigaciones que se adelantan en su contra desde el 2019 por las presuntas inconsistencias que detectó la Fiscalía General en las condiciones para la comercialización del aguardiente Nariño. De acuerdo con los investigadores, dichas condiciones aparentemente irregulares, se fijaron mediante decreto de fecha del 24 de agosto de 2016.

"Cuando se tiene cierta relevancia política han decidido no matar al contradictor, no asesinarlo, pero sí acabarlo mediante unos órganos que están cooptados por el poder de siempre, no es una novedad lo que estoy diciendo, que poderes como la Fiscalía, la procuraduría no permiten un ejercicio libre político", dijo Romero.

El contrato objeto de investigación por parte de las autoridades, comprometió recursos que superaron los 18 mil millones de pesos, sin embargo, el exgobernador aclaró que no se trató de un contrato para adquirir un bien o un servicio, sino una venta que realizó la Gobernación de Nariño de licor y reiteró que todo el dinero ingresó al ente.

"Aquí ha habido de manera malintencionada un juego sucio por parte de la Fiscalía en este proceso, Aquí ni más ni menos lo que ha ocurrido es que han dilatado el proceso y lo han hecho para que coincida en este época. Qué manera de actuar la de la Fiscalía y de esta justicia en Colombia, solo para los de ruana. Personajes que tienen más de 60 investigaciones como Álex Char no pasa absolutamente nada en este país. Aquí hay una justicia para acabar a los que queremos cambios en este país", señaló Romero.

Camilo Romero agregó que desde la fecha de acusación la Fiscalía ha dilatado este proceso ante la Corte Suprema de Justicia y añadió que en esta investigación por la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, no se pudo comprobar que se hubiese presentado pérdida de dinero.

"En la imputación se hablaron de cinco delitos, entre ellos peculado, pero cuando voy, no aparece el peculado, obvio no tenían manera de decir que había pérdida de dinero, ni siquiera pudieron imputarlo", acotó.

Asimismo, el precandidato denunció que la Fiscalía amenazó a los testigos para hablar en su contra y añadió que en las sesiones de audiencia preparatoria no hubo garantías suficientes para la defensa, "eso no está bien, el juez debe dar las garantías a quien acusa semejante Fiscalía y a quienes tenemos que defendernos en derecho y las garantías deben ser iguales".

Finalmente, Romero manifestó que es importante hacer un llamado a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de cara a las contiendas para la presidencia de la República.

"Quiero hacer este llamado respetuoso porque lo que está en juego aquí es un andamiaje de un aparato para eliminar al contradictor, para eliminar a alguien de la oposición política de Colombia, que ha tenido probados motivos de un juego amplio y generoso por la democracia en favor de la transparencia de la lucha contra la corrupción, no como discurso sino con herramientas creadas", puntualizó.