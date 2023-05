La Fiscalía “hará allanamiento” a la Presidencia: presidente Petro

Siguiendo con la polémica por el cruce de mensajes entre el Consejo de Estado y el presidente Gustavo Petro este lunes, el mandatario hizo una aclaración frente al trino que causó la respuesta del alto tribunal.

“Tal como sucedió en Perú con la fiscal recientemente visitada y en contra del presidente elegido Pedro Castillo, se hará allanamiento a la presidencia por la Fiscalía. No tenemos nada que ocultar: Bienvenidos”, dijo Petro.

El mensaje del mandatario llegó horas después de que el Consejo de Estado, una vez más, le hiciera un llamado a respetar las decisiones que en derecho se han proferido en los últimos días.

"Aquí en este artículo de @ELTIEMPO comenzó el problema creado por un titular mentiroso. Es fruto de la ignorancia pero también de la mala leche, seguido después por energúmenos y por el prejuicio", dijo Petro.

Petro aseguró que “mi trino no menciona el Consejo de Estado y no lo sugiere”, añadió que los actos administrativos que “suspendan congresistas del Pacto Histórico quitando su voto, como mencioné, no los emite ni los emitió el Consejo de Estado, los emitió la procuraduría violando el efecto de la sentencia de la CIDH y la convención americana”.

Reitero que el Consejo de Estado “ha defendido en sentencia de sala, y que es parte de la constitución y la ley y que veo, el Fiscal no ha leído”.

"El que hoy la presidencia del Congreso no esté en manos del Pacto Histórico, como dije en mi trino, no es responsabilidad del Consejo de Estado sino de la actual mesa directiva del Senado”, dijo, luego de la salida de Roy Barreras, por una determinación del alto tribunal que anuló su elección como Senador.

La crítica de Petro llega luego de un cruce de mensajes con medios de comunicación, que para el Presidente “titulan para enfrentar a la Presidencia con el Consejo de Estado y producir un efecto: ayudar no solo a la oposición sino a la sedición en marcha”.