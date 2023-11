"La Fiscalía no crea carpetas secretas contra altos funcionarios del Estado": Fiscal Barbosa

En medio del escándalo que se ha generado con el director del CTI de Buenaventura, por su presunta vinculación en una banda de narcotráfico, los señalamientos en contra de la vicefiscal Martha Mancera y las respuestas del presidente Gustavo Petro, desde Cartagena, el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, volvió a referirse al respecto y aseguró que la Fiscalía no es la que comete delitos en el país.



"Y ahora, los pájaros le tiran a las escopetas en Colombia y entonces, dicen que es la fiscalía la que comete delitos. Distinguiendo los casos y las circunstancias, un audio de un proceso que ya tiene 18 personas que aceptaron cargos y 13 condenadas, cinco con fallo condenatorio, una con juicio y 31.000 millones de pesos que les quitaron de 61 bienes de personas que estaban en Buenaventura demuestra que la Fiscalía no le hace trampa al país y que la actitud desde la cabeza de la Fiscalía siempre ha sido la de luchar contra la corrupción y contra la delincuencia y el narcotráfico", indicó el fiscal Barbosa.

Con un tono contundente y afirmante, continúo diciendo que "el fiscal General de la Nación no es aquel que está vulnerando la autonomía e independencia de la rama judicial, es el gobierno del Presidente Petro. El Fiscal General no crea montajes, ni crea carpetas secretas contra altos funcionarios del Estado como están pretendiendo hacer con la señora vicefiscal General de la Nación".



Volvió a referirse al caso de la vicefiscal Martha Mancera, asegurando que se trata de un montaje. "Hay un montaje, una estructura criminal alrededor de esto. Y obviamente, les estoy dando las razones. No existe ninguna circunstancia en la que se ha presentado que no tenga un seguimiento de la Fiscalía. Si existen funcionarios o han existido funcionarios que tengan alguna responsabilidad criminal dentro del ente acusador, pues, las investigaciones están allí, de hecho, nosotros hemos atacado la corrupción interna en la Fiscalía General de la Nación", reiteró.

Finalmente, el jefe del ente acusador volvió a repetirle al presidente que su mandato no será por siempre y que en algún momento dejará de ser el presidente de los colombianos, por lo que cuestionó la "persecución" en contra de la institucionalidad.

"Vuelvo y lo repito el día de hoy, no se equivoque, presidente, no se equivoque, porque usted no está eternamente en el poder, usted está hasta el 7 de agosto del año 2026, usted fue elegido por un tiempo como todos los funcionarios públicos y aquí nadie va a pasar por encima del Estado de Derecho, de la institucionalidad y todo lo que se esté tratando de hacer montajes, seguimientos y cualquier tipo de actitud típica de la 'Gestapo', típica de un organismo totalitario o de organismos totalitarios, se termina sabiendo, porque todo lo que se hace en democracia siempre se termina conociendo en democracia", apuntó.