"La Fuerza Pública colombiana no es asesina de niños": Mindefensa

El Gobierno Nacional desmintió de nuevo que la Fuerza Pública colombiana sea "asesina de niños", como ha sido calificada por miembros de la oposición, quienes han pedido explicaciones por la muerte de 36 menores, en medio de lo que serían operativos militares.

El encargado de pronunciarse en ese sentido fue el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, quien por medio de su cuenta de Twitter, aseguró que la Fuerza Pública colombiana "no mata niños".

En ese mismo sentido, el jefe del sector Defensa sostuvo que contrario a esa afirmación, la Fuerza Pública es precisamente la encargada de defender a los colombianos y crear condiciones de seguridad optimas.

"La Fuerza Pública no mata niños, la Fuerza Pública defiende a los colombianos y crea condiciones de seguridad" señaló el Ministro Trujillo García, por medio de su cuenta de Twitter.

La fuerza pública no mata niños, la fuerza pública defiende a los colombianos y crea condiciones de seguridad. — Carlos Holmes Trujillo (@CarlosHolmesTru) October 28, 2020

Así mismo, en otro de los trinos, el ministro Trujillo sostuvo:

Desconocer presunción inocencia y debido proceso para hacer politiquería con muerte y niños señalando culpables sin individualización responsabilidades por parte autoridades competentes evidencia propósito deslegitimar fuerza pública y atenta contra seguridad juridica ciudadanos — Carlos Holmes Trujillo (@CarlosHolmesTru) October 28, 2020

Cabe recordar que durante el debate de control político, convocado por el senador Roy Barreras al Ministro de Defensa, el legislador citante hizo duras denuncias sobre las actuaciones de los miembros de la Fuerza Pública.

Durante el debate, el senador, que ya había denunciado la muerte de ocho menores, en hechos sucedidos en un bombardeo en Caquetá, advirtió que más menores de edad, entre los 12 y 18 años, han fallecido a manos de las Fuerzas Militares.

“Son 36 los niños y niñas muertos por agentes y balas de la Fuerza Pública, en registros oficiales y en cifras de Medicina Legal. ¿Por qué Colombia no lo sabía? ¿Por qué el ministro no se lo ha informado a Colombia? ¿Por qué Colombia no sabe que están matando niños y niñas?", cuestionó Barreras durante el mencionado debate.

En las ultimas horas, el ministro Trujillo García ha realizado trinos constantes, en respuesta a sus detractores. Fue así como tuvo un duro contrapunteo, por redes sociales, con el senador Gustavo Petro, por cuenta de las denuncias realizadas por habitantes de Sucre y que fueron replicadas por el líder de la Colombia Humana, las cuales hablan de presuntos abusos cometidos por miembros del Gaula Militar.

En su respuesta, Mindefensa señaló: "cada vez que Petro Gustavo lanza una nueva injuria e incurre en otra calumnia, hace recordar la lección de la sabiduría popular según la cual 'vaca ladrona no olvida el portillo'".