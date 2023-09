La jugada del Gobierno Petro para que campesinos apoyen la Reforma Agraria

Una de las grandes prioridades del Gobierno del presidente Gustavo Petro es la reforma agraria, con la cual buscan comprar para final de año 250.000 hectáreas de tierras, aunque a la fecha la cifra apenas supera las 30.000.

En ese sentido, agregó que "la idea del Gobierno es comprar el 40 por ciento y otorgarle al ganadero un crédito para que vuelva ese 60 por ciento, altamente productivo, compre más ganado y logre tener un impacto alto en su negocio".

Le puede interesar: Petro sanciona ley que desaparece "Economía Naranja" del gobierno Duque

El mensaje con esta reforma es "decirle a los ganaderos que se puede hacer más con menos tierra (...) si un ganadero tiene una unidad de producción vende el 40 por ciento, en el 60 por ciento restante, con sistemas silvopastoriles puede tener dos o tres veces más ganado que en el 100 por ciento que tenía antes”.

De acuerdo con el presidente Petro: “La Reforma Agraria es esencial si se concibe como una democratización de la propiedad de la tierra fértil. Es esencial para que Colombia se industrialice, para que Colombia sea más democrática y estoy convencido, para que Colombia no tenga hambre”.

No obstante, hay quienes se oponen a esta reforma y consideran que no se puede pretender obligar a vender a los ganaderos, ya que no todos estarían dispuestos a salir de la propiedad de sus tierras.

En medio de este panorama, se conoció que desde el Ministerio de Agricultura tiene listo un decreto que ha generado mucha polémica, dado que se estaría incentivando a organizaciones campesinas a marchar y protestar para apoyar la Reforma Agraria.

¿Qué dice el borrador de decreto?

En el decreto se hace un "Llamado a la movilización y organización campesina". En ese sentido, el documento: "Insta en todo el país donde sea necesario al establecimiento y fomento de “Comités Municipales para la Reforma Agraria”, como mecanismo de democracia participativa directa del campesinado en la defensa de la reforma agraria, el fomento y defensa de la producción agroalimentaria, el acceso a la tierra y el cuidado de las territorialidades bioculturales de la ruralidad".

Asimismo, busca establecer los "Comités Municipales para la Reforma Agraria", espacios para la participación, concertación, planeación, gestión, evaluación y escalamiento territorial de los procesos de reforma agraria.

"Estos espacios garantizan la autonomía política de las comunidades campesinas y étnicas, se constituyen en instituciones sociales territoriales impulsadas a partir de procesos de organización y movilización por la defensa de las conquistas sociales, económicas y políticas de las comunidades en el proceso de reforma agraria que vive el país", dice el decreto.

Le puede interesar: Gobierno cierra filas contra el fracking: “No afecta las finanzas ni está en las cuentas fiscales de la Nación”

Muchos consideran y critican que se quiere incentivar marchas vía decreto.

Borrador de decreto del Ministerio de Agricultura