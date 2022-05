El magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), Pedro Felipe Gutiérrez, explicó que las elecciones del próximo domingo no contarán con una auditoría internacional, debido a que ya se había contratado a una empresa nacional para ese proceso.

En diálogo con RCN Mundo, el magistrado señaló que la ley no permite hacer dos contratos para un mismo fin. "La ley dice que si se tiene un contrato para cumplir un objeto, no tiene por qué tener otro para el mismo objeto. En la discusión que se tuvo se encontró que auditoría ya hay y la está ejerciendo una empresa nacional".

Asimismo, Gutiérrez cuestionó la disposición de más recursos para este mismo fin y agregó que, "uno no puede generar detrimento al Estado gestándose 3.000 millones de pesos para el mismo objeto, cuando el contrato ya se está ejecutando".

Más información: No es cierto que denuncia sobre suspensión de elecciones haya salido de mi campaña: Rodolfo Hernández

El magistrado aclaró que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no tiene la capacidad de contratar personal. "El CNE no tiene facultades para contratar, ya que no tenemos autonomía financiera y todos los recursos los maneja la registraduría. Por lo tanto, no podemos contratar personal".

Sin embargo, precisó que esa entidad hizo un estudio de viabilidad donde detectó que la firma internacional reunía los requisitos por experiencia.

"En la parte jurídica había una recomendación de la Procuraduría que decía que si se iba a contratar para el mismo objeto ya había un contrato, por lo que el nuevo contrato de auditoría tenía que tener un fin distinto".