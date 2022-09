“La Liga de Gobernantes está liquidada”, asegura exasesor político de Rodolfo Hernández

Luego de su renuncia al partido de La Liga de Gobernantes, el exasesor político, Óscar Jahir Hernández, señaló que tomó esta decisión porque era prudente dar un paso al costado, ya que el sueño que tenía políticamente se esfumó.

Sin embargo, indicó que lograron mostrarle al país que la política se podía realizar de manera diferente y, que fue un camino que duró tres años y que realizaron desde los territorios.

“Di un paso al costado, porque cuando uno no está de acuerdo con las cosas lo mejor es retirarse. La causa que perseguíamos terminó convertida en una posición personal y de familia, la cual no comparto y no comparten los equipos de trabajo a lo largo de este país. Fueron más de 338 municipios que visitamos”, señaló Óscar Jahir Hernández.

Pese a los buenos resultados que tuvo el excandidato presidencial Rodolfo Hernández, a las elecciones presidenciales 2022, la visión política se estaba perdiendo días antes, a finalizar la campaña, ya que se disminuyó la presencia en los territorios y se decidió que no habría un consejo directivo en las regiones.

“Cuando él (Rodolfo Hernández) agarró un avión y se fue a Miami, ahí para mí la campaña se acabó. Luego del viaje se dijo que las decisiones las iba a tomar él con su consejo directivo y no con los líderes de las regiones propiamente”, agregó Óscar Jahir Hernández.

Además, puntualizó que cuando el Ingeniero Rodolfo Hernández llegó el Senado de la República consideró que el partido no era lo suficientemente importante para manejarlo de manera personal y terminó entregándoselo a su esposa Socorro Oliveros.

“Ella no sabe nada de política y terminó rodeándose de gente que tampoco sabe nada de política, y por lo tanto el sueño político terminó envuelto en una sombra de errores y dudas que la gente ha reconocido día a día”, comentó.

¿Tiene futuro el partido?

El exasesor político indicó que para él, la Liga de Gobernantes está liquidada y no tiene futuro, ya que en las últimas polémicas en las que ha estado envuelto Rodolfo Hernández nadie ha salido a su defensa.

“Si usted quiere hacer política para la gente, pero sin la gente no tiene ningún sentido. El ingeniero decidió dejar todo tirado y en manos de personas que no entienden lo que significa la política y lo ven de manera empresarial. Ahí lo que van a necesitar es un contador y no líderes sociales”, puntualizó.