Un balance negativo deja para la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, el primer año de gobierno del presidente Gustavo Petro. Un primer año que según describe ha estado lleno de irregularidades y no ha dejado "nada que celebrar".

"El siete de agosto los colombianos no tenemos mucho que celebrar. El cambio se convirtió en una verdadera pesadilla. La paz total disparó los índices de violencia en todo el país. Y la pobreza, los pobres siguen esperando, los niños siguen muriéndose de hambre y son otros los que están viviendo sabroso", dijo la excandidata presidencial por medio de un vídeo que se dio a conocer en sus redes sociales.

En ese mismo vídeo, Betancourt aprovechó los más recientes hechos relacionados al hijo del presidente, Nicolás Petro y al posible ingreso de dineros ilegales a la campaña presidencial y destacó que la lucha contra la corrupción fue solo un eslogan de campaña.

"Nicolás Petro dijo que habían entrado dineros del narcotráfico a la campaña de su padre, ese fue su testimonio; también dijo que su padre no sabía. Esa fue la defensa de Samper en el 96. De hecho, yo escribí este libro precisamente recopilando todas las pruebas de que Samper sí sabía", dijo Ingrid y aseguró que hoy "que supiera o que no supiera, no es el tema. La Constitución establece que cuando se violan los topes de campaña, el elegido, supiera o no supiera, pierde su investidura".

En ese mismo sentido, Betancourt destacó que "...estas alianzas con los más bandidos cobran vidas humanas; además se le entrega a los 'elenos', al clan del golfo, a las organizaciones delictivas, espacios de nuestra geografía, territorio nacional, para que operen en toda impunidad" y agregó que "ahora es claro que ningún narcotraficante va a dar recursos a una campaña sin que el candidato lo sepa y por lo tanto le devuelva el favor".

Sumado a ello, la excandidata presidencial por el partido Verde Oxígeno aseguró que la corrupción lleva la violencia, pero también lleva la pobreza, "una pobreza que significa para millones de colombianos ver cómo los recursos en vez de ser invertidos en su educación, en su vivienda, en su salud, van a terminar yendo a pagar y a sobornar apoyos para atornillarse en el poder".

Por último, Betancourt aseguró que hoy "tenemos los instrumentos jurídicos, la voluntad política, la experiencia. Hemos dado grandes batallas, hemos logrado grandes victorias, hemos padecido mucho. Pero si hay algo que tenemos que celebrar hoy, es quiénes somos; nuestra capacidad para definir nuestro destino, para no arrodillarnos, para liberarnos de la pobreza, de la violencia, de la corrupción para lograr defendernos su independencia".