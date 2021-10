En un video publicado a través de su cuenta de Twitter, el exgobernador de Antioquia y precandidato presidencial, Sergio Fajardo, aseguró que para generar confianza en los electores, presenta la estrategia 'La Otra Campaña', una especie de serie, de cinco capítulos, en la que contará los detalles de los dos procesos que se adelantan en su contra en la Contraloría y la Fiscalía.

"Qué curioso que en la misma semana se filtren 'pruebas reinas' de la Contraloría y la Fiscalía. Sabemos a qué nos enfrentamos. Por eso, este lunes lanzamos #LaOtraCampaña: hablaremos de estas y otras rarezas de ambos procesos", dijo Fajardo.

En su primera entrega, el exgobernador de Antioquia habló de su proceso en la Contraloría por su presunta responsabilidad fiscal por la contingencia de Hidroituango.

“Según la Contraloría, existió culpa grave por no haber acogido las recomendaciones de una consultoría, no haber amonestado a EPM por los atrasos en la obra, no haberme opuesto a la construcción de un túnel de desviación y de haber aceptado un plan de recuperación de atrasos, propuesto por EPM”, dijo.

También el precandidato sostuvo “otro aspecto que genera curiosidad es la oportunidad en este proceso, la Contraloría nos ha dado tiempos irrisorios para responder cada actuación procesal, como diez días para contestar una acusación de más de 2.000 páginas y apenas cinco días para presentar los recursos contra el fallo de más de 2.500 folios”, indicó.

En otra parte, Fajardo se refiere a los tiempos de investigación de la investigación que adelanta la Fiscalía por su presunta responsabilidad en supuestas irregularidades en un contrato suscrito cuando fue gobernador de Antioquia en 2013.

“Absurdo aún es que la Fiscalía se haya tomado cinco años para investigar e imputar un caso sin mayor complejidad, la ley dice que el término máximo son dos años, adicionalmente ha utilizado los tiempos máximos en sus decisiones, cuyo resultado es que me estaré defendiendo ante la Corte Suprema de Justicia en pleno proceso electoral, entre enero y junio de 2022”, puntualizó.