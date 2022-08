La plata no alcanza para proteger la vida de los líderes sociales, alerta MinInterior

En los próximas días comenzará la discusión del Presupuesto General de la Nación para el 2023 y los ministros han estado compareciendo ante el Congreso para evidenciar la situación fiscal de cada cartera.

En las últimas horas, el ministro del Interior, Alfonso Prada, advirtió ante la Comisión Primera del Senado que no hay recursos suficientes para proteger la vida de los líderes sociales.

“Es un presupuesto que se hace con fundamento en un plan de desarrollo que no es el nuestro. Es un presupuesto para financiar cosas por las que no votó el pueblo colombiano para el 2023, de tal manera que esto es un desbarajuste institucional. No va a ser fácil avanzar si el ministerio no tiene esa estructura sólida”, explicó.

“Tenemos un presupuesto que estaba llegando a 1.3 billones de pesos, y aquí está ascendiendo a 1.8 billones, pero con este presupuesto no podemos escatimar. Hemos encontrado un presupuesto desequilibrado, desfinanciado; los recursos no alcanzan para proteger la vida de tanta gente amenazada en Colombia”, añadió.

Según Prada, al Ministerio del Interior, especialmente a la Unidad Nacional de Protección (UNP), le harían falta más de un billón de pesos para cumplir con las pretensiones que se tienen en materia de seguridad de los defensores de derechos humanos.

“La UNP cuenta con un presupuesto de $1.3 billones para este año, pero los requerimientos pueden llegar a ser del doble para garantizar la presencia del Estado en los territorios”, manifestó.

“No damos abasto, lo que estamos recibiendo en materia de alertas tempranas y de riesgo de la vida de la gente es real. Tenemos una responsabilidad enorme con la protección de la vida de los líderes sociales en Colombia y de los excombatientes”, anotó.

El Gobierno Nacional espera que el Congreso de la República corrija las falencias que existen en la financiación de varios programas que se necesitan para garantizar la seguridad de los líderes sociales y los firmantes de el acuerdo de paz.