¿La Policía se le salió de las manos al Gobierno y a la Alcaldía?

Los abusos de autoridad cometidos por los miembros de la Fuerza Pública durante las protestas que se adelantaron la semana pasada en Bogotá y otras regiones, fueron objeto de discusión en la plenaria del Senado de la República.

Varios congresistas cuestionaron al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, por estos hechos y dejaron en el aire la pregunta sobre si la institución se le salió de las manos tanto a él como a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.

El senador Armando Benedetti indicó que el Código de Policía establece que los alcaldes son los jefes de ese cuerpo de seguridad.

“Todos llegamos a la bendita conclusión de que la Constitución ese día no se cumplió. Todos sabemos que la Policía necesita una reestructuración, para qué salir a defender algo que es indefendible (…) La Constitución no se cumplió en ese momento, esa noche del miércoles y estamos igual que la época de Belisario Betancur cuando no tuvo control de la Fuerza Pública”, sostuvo.

“No podemos defender a la alcaldesa o la Policía. ¿Estaba doña Claudia ejerciendo sus funciones?, ¿fueron obedecidas sus órdenes?, ¿el presidente de la República sabía lo que estaba pasando?, ¿qué pasó con los generales?”, se preguntó.

El senador Luis Fernando Velasco dijo que los videos demuestran a agentes de policía atacando a la población civil y no defendiéndose de los violentos.

¿Se le salió de manos la Policía? ¿esos grupos no hubo quien los controlara? ¿alguien ordenó disparar contra los ciudadanos? Es entendible que un agente del orden, frente a la inminencia de un ataque y al riesgo de su propia vida se defienda con un arma, pero la mayoría de videos que he visto mayoritariamente no muestran eso, porque no es un policía defendiéndose, sino un policía atacando”, sostuvo.

El senador Juan Luis Castro también increpó al ministro de Defensa para responder quien fue el que dio la orden de atacar a la ciudadanía.

“¿Quién dio la orden de abrir fuego contra civiles? El saldo es una tragedia absoluta, 13 muertos y 70 heridos por arma de fuego; en un país serio ya habrían renuncias, pero en Colombia normalizamos y tratamos de dar explicaciones a algo que no lo tiene”, manifestó.

Incluso, la senadora uribista María Fernanda Cabal también cuestionó a la alcaldesa de Bogotá. “¿Dónde estaba la alcaldesa?¿Se desvaneció?, ella es la primera autoridad administrativa. Ella estuvo en el puesto de mando y en tiempo real ella iba a viendo como empezaron estos bárbaros a atacar los CAI y no hizo absolutamente nada”, dijo.

Si embargo, el senador del Centro Democrático Ernesto Macías dijo que así como culpan al Gobierno y a la administración distrital, también se debe buscar a las personas que estuvieron detrás de los desmanes.

“Muchos van a insinuar que la orden de disparar la dio el ministro de Defensa, entonces también cabe la pregunta de quien dio la orden a los vándalos de salir a incendiar los CAI, de salir a apedrear y herir a los policías”, anotó.

Otros congresistas, como Gustavo Petro, advirtieron que el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, debe asumir la responsabilidad política de todo lo ocurrido no solo con la muerte de Javier Ordóñez, sino con también con los demás casos de abuso policial.