Sandra Ortiz, es senadora y precandidata a la Presidencia de la República por el Partido Verde. Hasta el momento es la única mujer de esa colectividad que espera llegar a la Casa de Nariño en el 2022.

En entrevista con RCN Radio, reveló que decidió dar un paso al costado de lo que se ha llamado la 'Terna Verde' para fortalecer su precandidatura, al indicar que en la política se le ve a la mujer como un “relleno'' e incluso denunció que la política en el país es machista.

Lea además: Personería jurídica a Colombia Humana beneficia esquema gobierno - oposición: magistrado Linares

“El tema o la participación de las mujeres en la política en este país no ha sido nada fácil, es una política patriarcal. Pero tengo que decir que las mujeres también somos machistas. He recibido las críticas más fuertes hacia mi proyecto desde que inicié desde las propias mujeres. Yo se los digo y quiero que reconozcamos porque yo también he sido machista", dijo.

Agregó que "pero cambié el chip, yo creo profundamente que para avanzar hay que cambiar y por eso estoy en esa lucha por las mujeres pero no solo por mi condición de ser mujer, sino por lo que se avecina por el futuro”.

Ortíz agregó que falta una voluntad real por parte de los partidos políticos para que las mujeres tengan participación.

“Este es un llamado a todos los partidos para que se les entregue a las mujeres los recursos que les llegan, que se les entregue apoyo. Quiero dar esta cifra que los hogares monoparentales del 100% hoy son el 40% y de ese 40% la gran mayoría somos mujeres, por eso se necesita un verdadero apoyo”, manifestó.

Agregó que “solo el 20% de quienes conforman el Legislativo son mujeres. Por eso es tan importante lo que vaya a decir la Corte Constitucional sobre el Código Electoral, pues en este se incrementa la obligatoriedad de mujeres a las listas en Congreso de un 30 a 50%”. Eso sí daría un cambio o una vuelta histórica a Colombia, para que las mujeres puedan tener participación y que todos los aportes que hacemos sean vistos realmente como un avance”.

Lea además: Piedad Córdoba vuelve a la política e iría de la mano con Gustavo Petro

Sobre sus contrincantes mujeres para llegar a la presidencia de la República, aseguró que la cifra es muy baja.

“Estamos en esta contienda electoral mujeres como Francia Márquez, Dilian Francisca Toro y Maria Fernanda Cabal, que están preparadas y capacitadas, que han fortalecido su carrera en sus regiones. Sin embargo, no es suficiente, no hay suficientes candidatas. Hace falta que el Estado, los partidos y el gobierno hagan una política profunda para que las mujeres no se vean como el relleno porque eso es lo que hacen los sectores politiqueros de este país”.

Finalmente, sobre el llamado que ha hecho el Pacto Histórico a la Coalición de la Esperanza y al partido Verde, Ortíz consideró que “es importante que se pongan de acuerdo para que un día no maltraten a las bases verdes y al otro día llamen a la unidad”.