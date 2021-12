La Procuraduría no persigue: Margarita Cabello le envía mensaje a Sergio Fajardo por Hidroituango

La procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, se refirió a las investigaciones que adelanta el ente de control al precandidato presidencial y exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo. Aseguró que no se trata de una persecución.



El pronunciamiento de la jefe del Ministerio Público fue luego de las críticas que hizo el integrante de la Coalición Centro Esperanza al fallo de la Contraloría General de la República, que ratificó su responsabilidad fiscal por 4.3 billones de pesos en el caso de Hidroituango.

Cabello dijo que respeta la institucionalidad y sus determinaciones. A su vez señaló que la Procuraduría adelanta varias investigaciones contra Fajardo por el mismo proyecto, las cuales se encuentran en etapa probatoria y de las que se conocerán resultados más adelante.



“Cada uno en su lugar. La Contraloría emitió una decisión de carácter administrativo con plena validez, con recursos, y nosotros como Procuraduría debemos respetar esas decisiones de los entes de control. Nosotros vamos a ir mirando en qué casos hay incumplimiento de deberes de funcionarios públicos”, expresó.



Según la Procuradora, la entidad avanza en las indagaciones, pero no persigue. Con los procesos busca confirmar o desvirtuar las denuncias sobre las presuntas irregularidades que se registraron en el mega proyecto.



“En la Procuraduría hay un par de procesos de hace rato contra Sergio Fajardo, están en etapa probatoria y apenas tengamos resultados en ese sentido los daremos a conocer. (…) La Procuraduría no persigue, abre investigaciones o indagaciones de acuerdo con las denuncias de los ciudadanos; lo que nos informan los medios. y las investigaciones oficiosas que en virtud de la acción preventiva realizamos”, agregó Cabello.

Puntualizó que sobre el caso de Hidroituango el ente de control ejecuta investigaciones, ha participado en procesos arbitrales y realiza gestión de control de los trámites contractuales.