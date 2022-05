La propuesta de Rodolfo Hernández para la exploración petrolera y el fracking

Una vez culminado el preconteo de votos de las elecciones presidenciales de este domingo 29 de mayo, se confirmó que pasaron a la segunda vuelta los candidatos Gustavo Petro por el Pacto Histórico con 8.520.444 votos (40,34%) y Rodolfo Hernández, de la Liga Anticorrupción, con 5.950.301 (28,17%).

Estos resultados sorprenden, pues las encuestas señalaban que los dos candidatos que tenían la mayor intención de voto eran Petro y Fico Gutiérrez, de la coalición Equipo por Colombia. Sin embargo, lo sucedido con el exalcalde de Medellín fue la gran sorpresa obteniendo 5.043.940 votos (23,88%) y quedando por fuera de la segunda vuelta.

Con la gran sorpresa de Rodolfo Hernández en segunda vuelta, muchos colombianos comienzan a preguntarse sobre las propuestas del ingeniero respecto a temas coyunturales del país, como lo es la exploración y explotación petrolera, así como el fracking.

Al mirar el programa de Gobierno de Hernández, deja claro que sabe de la importancia del petróleo en la economía nacional, aunque se refiere a la necesidad de la transición energética. "Colombia es una gran reserva inexplotada o mal explotada de recursos minero-energéticos. Pero dada la situación medioambiental que atraviesa el mundo, considerar vivir de la explotación de petróleo, carbón y gas como fuente principal de ingresos no es la mejor de las alternativas".

A pesar de que dice que no se puede depender del petróleo, es enfático en decir en que se debe buscar un equilibrio y no acabar esta industria, la cual considera debe ser amigable con el medio ambiente y las comunidades.

"Se puede considerar alcanzar un equilibrio en la explotación que cuide el medio ambiente, genere desarrollo social y sirva para planificar una transición hacía la producción de otras formas de energía limpia y mejores prácticas en la explotación de los recursos mineros. Es necesario cuidar que las formas de explotación mineras artesanales no atenten contra el medio ambiente, ni se conviertan en un ejercicio criminal que pueda constituir nuevos focos de violencia y precarización laboral. Desde esta perspectiva, se hace imperioso controlar técnicamente la explotación de estos recursos y ejercer vigilancia y control tanto en la producción como en la declaración del material extraído", dice el programa del ingeniero.

En ese sentido, las únicas dos propuestas concretas en su programa de Gobierno respecto a estos temas coyunturales son: "Invertir en esfuerzos para la producción de energías alternativas ante la inminencia de la falta de petróleo y gas en la próxima década, si se toman solo las cifras de reservas probadas, que es lo más sensato".

En segundo lugar busca "promover cambios proyectados a 2030 para alcanzar un autoabastecimiento energético, incrementando el nivel de reservas de petróleo y gas, mediante un proceso ampliado de nuevas exploraciones". Es decir, a diferencia de Petro sí apoya nuevas exploraciones.

No obstante, en el programa del ingeniero no se refiere al fracking en específico. Sobre este tema, que siempre causa controversia a nivel nacional, Hernández ha hecho algunos pronunciamientos que han sido contradictorios.



“No se dejen engañar. Yo NO apoyo el Fracking ni el Glifosato. Y SÍ apoyo la legalización de la marihuana medicinal y el derecho al aborto bajo las condiciones estipuladas. No se confundan”, escribió Hernández cuando en redes se dijo que él apoyaba el fracking.

A pesar de esta contundente declaración, anteriormente dijo en entrevista con el Tiempo aseguró que sí hay que hacer pilotos de fracking.