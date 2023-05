"La reforma laboral amenaza a los empresarios": sectores políticos arremeten contra el proyecto

En los sectores políticos hay expectativa por el inicio de la discusión de la reforma laboral que el Gobierno Nacional radica en el Congreso y que busca mejorar las condiciones de los trabajadores en el país.

Sin embargo, contrario a lo que busca el Ministerio de Trabajo, este proyecto está generando rechazo en varios partidos políticos, que consideran que la propuesta legislativa hará que se pierdan varios empleos.

El expresidente del Congreso Juan Diego Gómez, del Partido Conservador, afirmó que esta reforma laboral amenaza a los empresarios colombianos.

“Esta reforma está amenazando más de 450.000 empleos en todo el país y eso nos pone un escenario mucho más desolador y nos impone un gran reto. Y quiero aprovechar para decirle a la ministra de Trabajo que esa reforma laboral amenaza a los empresarios, especialmente a los empresarios antioqueños”, indicó.

“Esa reforma amenaza a la empresa y amenaza a nuestra economía. No cuente con Antioquia para su reforma, señora ministra, porque aquí vamos a estar firmes como ese muro de contención”, insistió.

Por su parte, la presidenta del Partido de 'la U', Dilian Francisca Toro, dijo que el ponente de la propuesta expresó serios reparos frente a la iniciativa y dijo que no firmarán la ley.

“El ponente nos expresó que no estaba de acuerdo con muchas de las cosas que plantea el proyecto y pienso que de pronto no se va a firmar. Eso lo está haciendo un ponente, porque todavía no se ha tomado una decisión en bancada”, indicó.

La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, dijo si la reforma laboral no genera empleo, dicho proyecto no sirve y no se puede plantear una propuesta que beneficie solamente a los sindicalistas, yendo en detrimento de las empresas.

“La mayoría de las empresas son pequeñas, subirle los costos significa que vamos a quebrar mucho, que se pueden quedar sin empleo 500.000 colombianos y lo más grave es que cuando se suben los costos laborales, los productos de las empresas suben y los colombianos son los que van a tener que pagar esos incrementos”, indicó.

El proyecto promete generar una enorme discusión en la Cámara de Representantes y podría no contar con el respaldo de los congresistas conservadores, del Partido de la U y del Partido Liberal.