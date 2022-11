La reforma tributaria aún no se concilia en el Congreso

Este martes se llevó a cabo la primera sesión de conciliación entre los textos de reforma tributaria del Senado y la Cámara de Representantes.

Según el senador Gustavo Bolívar, el tema de la reducción de la tasa de renta del 35% al 30% para empresas que tengan ingresos inferiores a 4.100 UVT o $155.816.400, así como el impuesto a los negocios de las iglesias ajenas al culto, son los dos puntos que más tiempo han tomado.

Tras cuatro horas de discusión, sobre las 2:30 de la tarde se levantó esta sesión y se espera que continúen este miércoles.

Lea además: Créditos educativos del Icetex con 0% y sin capitalización de intereses a partir de 2023

La conciliación de la reforma tributaria se trata de ajustar los textos aprobados, tanto en cámara como en senado. Aunque la mayoría de artículos quedaron iguales, existen algunas diferencias en un par de puntos a los que los congresistas designados por el presidente de cada corporación, tendrán que ajustar y escoger uno que mejor se ajuste a las necesidades del país.

En ese sentido, son dos los temas que más llaman la atención y que tienen que conciliarse entre senadores y representantes.

Más noticias: Congreso pide reunión urgente con consorcio chino por posibles cambios en el metro de Bogotá

El primero es de los impuestos a las iglesias. Sin embargo, gran parte de la opinión pública está de acuerdo en gravar a aquellas iglesias que se amparan en la actual legislación para hacer negocios y no pagar impuestos, en el senado de la república este punto del articulado, no fue aprobado.

Un punto que cambió, pero esta vez fue en la Cámara de Representantes, fue el de los alimentos ultraprocesados. Mientras en Senado se aprobó que este gravamen entre a regir desde el mes de septiembre de 2023, los representantes votaron a favor una proposición para que dicho impuesto se cobre es desde noviembre del próximo año.

En el impuesto a los hidrocarburos también deberán revisarse algunos parágrafos que no modifican en gran medida el recaudo esperado. El último punto tiene que ver con la solicitud de rebajar el impuesto de renta para mipymes, que aunque tuvo visto bueno por parte de la plenaria de Cámara de Representantes, no tuvo el aval del Gobierno y, en este caso, cualquier propuesta que no tenga el aval, así sea votada positivamente sería declarada inconstitucional.

Una vez se llegue a una conciliación, debe ser aprobado en plenaria de Senado y Cámara de Representantes, para su posterior aprobación presidencial.