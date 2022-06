La respuesta de Iván Duque a la tutela en su contra por presunta participación en política

El Consejo de Estado estudia una tutela contra el presidente Iván Duque y el comandante del Ejército, Eduardo Zapateiro por presunta participación en política.

La tutela pide que se ordene a ambos abstenerse de pronunciamientos para favorecer o desfavorecer cualquier candidato a la contienda electoral y que eliminen todos los mensajes en sus redes sociales; además pide que se compulsen copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, a la Fiscalía y a la Procuraduría.

La tutela se desprende de un encontrón en Twitter entre el general Zapateiro y el candidato Gustavo Petro por un trino de él sobre los comandantes de las Fuerzas Militares y el Clan del Golfo.

En respuesta a ese proceso, la oficina jurídica de la presidencia le pidió al Consejo de Estado que desestime la tutela porque las manifestaciones del presidente Duque a raíz de ese encontrón no hacían referencia a ninguna candidatura en específico.

La Defensa Jurídica de Presidencia también dijo que intentar que el Presidente no se pronuncie sería censurarlo.

“Desdicen precisamente los derechos que pretende defender a través de la tutela en materia de democracia y pluralismo al buscar la censura de opiniones (…) el presidente de la República, en su ejercicio de comunicación con la ciudadanía, puede exponer sus pensamientos y opiniones sobre cualquier asunto”, se lee en el documento.

Además, añade que no existe una ley que le impida pronunciarse: “El presidente de la República podría participar en actividades y controversias políticas, en los términos que establezca la ley estatutaria (..) No obstante, al no existir una ley estatutaria que defina las condiciones de dicha participación no existe certeza sobre las actividades que le serían contrarias y le correspondería a las autoridades disciplinarias competentes y no al juez de tutela, establecer si se configuró una conducta disciplinable”.

La tutela está en el despacho del magistrado José Roberto Sachica y está lista para fallo.