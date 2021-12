La respuesta de Uribe tras la renuncia de Edward Rodríguez al Centro Democrático

El representante a la Cámara Edward Rodríguez decidió renunciar al Centro Democrático y ya no podrá aspirar al Senado por esa colectividad en el 2022, pese a que se inscribió en la lista que fue radicada oficialmente ante la Registraduría.

Según Rodríguez, no fue justa la manera como fue excluido de la precandidatura presidencial y cuestionó que en opinión del partido no haya tenido las calidades para competir en este proceso, pero ahora sí las tenga para volver al Congreso.

"La dignidad no se negocia, fui maltratado por un Comité de Ética que me excluyó sin razón alguna de las encuestas del partido donde pedía solamente participar. Comité que ahora me avala para ser senador de la República", indicó el representante.

En contexto: Gustavo Petro anuncia que no apoyará listas abiertas al Congreso en el Pacto Histórico

Ante esto, en medio de un evento junto a los aspirantes al Congreso, el expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció tras ser indagado sobre la situación de Edward Rodríguez.

Según Uribe, el proceso para elegir candidato presidencial fue transparente, además de señalar que esta situación que enreda a Rodríguez debe manejarse con paciencia.

“Este partido mostró una gran organización y una gran deliberación democrática, en el proceso participativo, democrático y transparente de la escogencia del candidato a la Presidencia de la República. Este es un partido de instituciones, los temas que preguntan, son temas que hay que manejarlos con mucha paciencia”, sostuvo.

Consulte aquí: Se cae ‘mico’ contra la libertad de prensa en ley anticorrupción

El exmandatario estuvo en la localidad de Kennedy en el sur de Bogotá, junto a varios candidatos al Senado y a la Cámara de Representantes, con el fin de escuchar los problemas de la ciudadanía.

“Este partido tiene que reivindicar sus banderas de seguridad, nos duele mucho el asesinato de nuestros policías en Cúcuta y no se puede pretender que haya tranquilidad en Norte de Santander, si en el Catatumbo y el departamento hay alrededor de 25 mil hectáreas de coca de personas que se lucran de ese negocio y se esconden en Venezuela”, manifestó.

Uribe dijo que el Centro Democrático tiene el compromiso de diseñar políticas claras para combatir el narcotráfico y el microtráfico en todas las regiones del país.