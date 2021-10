La retención de más de 100 soldados en Tibú es un secuestro: Iván Duque

El presidente de la República Iván Duque, calificó la retención de más de 100 soldados por comunidades en Tibú, como una práctica delincuencial.

“Yo creo que hay tres cosas que hay que poner sobre la mesa. La primera: Aquí no podemos volver práctica lo que están llamando retención, a ninguna persona sea un miembro de la fuerza publica o sea un ciudadano. Ese tipo de prácticas son solamente delictuales y por lo tanto tienen que proceder rápidamente a permitir que los soldados salgan", dijo el mandatario.

"Ahí hay algo muy claro y es que los soldados están bien. Están con su armamento. Ellos no han querido entrar en conflicto ni en confrontación y eso lo valoro por el profesionalismo que ha tenido la fuerza pública, pero ciertamente estas prácticas no pueden seguir en el país", advirtió el jefe de Estado.

Duque celebró que la Defensoría del Pueblo esté en la región, pero también insistió en que "es claro que ahí lo que hay es un secuestro y si esto no opera con una liberación rápida, será tratado como un secuestro por todas las autoridades: Las autoridades militares, policiales y las judiciales de nuestro país".

"Es que yo creo que aquí el mensaje es contundente, nadie puede privar de la libertad a otra persona, así sea un solo minuto. Aquí la única forma en la que ese tipo de proceso opera es cuando hay una medida judicial o cuando hay alguien que tiene una orden de captura, pero aquí nadie puede limitarle la movilidad y la libertad a ningún ciudadano y no podemos tolerar ese tipo de prácticas", aseveró el Presidente.

Agregó que no hay una confrontación y en ese sentido la fuerza pública ha obrado con profesionalismo, con responsabilidad para no entrar en una confrontación, pero el mensaje es claro no vamos a tener tolerancia con estas prácticas, enfatizó el presidente Duque quien asistió en Manizales a la celebración de los 100 años del Periódico La Patria.