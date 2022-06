La transición será gradual: Petro da mensaje de tranquilidad a accionistas de Ecopetrol

Tras el nerviosismo que genera para Ecopetrol y sus accionistas la propuesta de hacer una transición hacia el mercado de la energía renovable dejando la dependencia del petróleo, el presidente electo, Gustavo Petro, dio un parte de tranquilidad y aclaró que este proceso se realizará de forma gradual.

En una entrevista con la Revista Cambio, Petro aclaró que los contratos de exploración petrolera que están seguirán vigentes, pero que no se firmarán otros nuevos.

"La palabra transición implica gradualidad. Se quiso mostrar que eso era para el ocho de agosto y no es así. Tuve votaciones en contra derivadas de esa creencia, no es que no vayamos a explorar porque hay 180 contratos vigentes. Lo que yo he dicho es que no va a haber nuevos contratos de exploración", sostuvo.

Asimismo, señaló que "hay que hacer un manejo de las reservas petroleras probadas que tenemos. Hay fechas diferentes. Las fechas dependen de la cantidad de petróleo que exportamos. Si exportamos mucho petróleo, las reservas no aguantan. Si exportamos menos petróleo, las reservas se prolongan y eso mide el tiempo. La transición es como la palanca de control".

Frente al desplome de las acciones de Ecopetrol, el presidente electo sostuvo que los activos petroleros del mundo están cayendo.

"Yo no soy el culpable, eso está ocurriendo porque lo que se anunció es una depresión, es decir, un descenso de la demanda de petróleo y gas. Y entonces el mercado desvaloriza los activos petroleros, pero yo creo que ese va a ser el mundo en décadas, con una desvalorización de los activos petroleros".

Admitió que su gobierno podría terminar exportando más carbón por la crisis de hidrocarburos derivada de la guerra en Ucrania. También se refirió a la baja en el precio de la acción de Ecopetrol.

Añadió que en campaña habló con el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón. "Hay que reconocer que Duque en el camino empezó a hacer un plan y metió a la petrolera en construcción de plantas solares", concluyó.