'La U' advierte que congresistas que votaron la reforma a la salud lo hicieron de manera “inconsulta”

La reforma a la salud tuvo un nuevo oxígeno, luego de que la Plenaria de la Cámara de Representantes aprobara el informe de ponencia positiva del proyecto del Gobierno Nacional.

Para lograr este avance, que da paso a la conformación de una subcomisión que se encargará de concertar los puntos álgidos, fue clave el respaldo de partidos políticos que en principio, se pensaba que votarían para que se hundiera, entre ellos el Liberal y el de 'la U'.

Este último desestimó la votación positiva de sus congresistas, argumentando que fue una decisión que no se consultó con la dirigencia y con la bancada en general, que aún no ha tomado una posición conjunta sobre la reforma a la salud.

Más noticias: Irene Vélez responde con inusual invitación al mensaje de Paloma Valencia

“Había un acuerdo entre Cámara y Senado de que no íbamos a votar esa reforma hasta tanto no se reuniera la bancada completa para definir el rumbo a seguir. Nos tomó por sorpresa la decisión que tomaron algunos de nuestros compañeros, que fue inconsulta. Lo que sucedió ayer es deplorable”, dijo el senador y copresidente del Partido de la U, Juan Felipe Lemos.

En ese sentido, la próxima semana se realizará una reunión de bancada para definir cuál será la posición oficial de la colectividad, no solo para la reforma a la salud, sino también para otros proyectos importantes de la agenda del Ejecutivo.

Lea además: Reforma a la salud: Subcomisión deberá analizar más de 500 proposiciones

“El Gobierno nos ha invitado a hacer parte del acuerdo nacional, dijimos que haríamos parte de ese acuerdo a medida de que esas reformas no se impusieran y eso desafortunadamente no está pasando, por esa razón decidimos hacer freno temporal a la decisión de apoyar o no la reforma a la salud, ese acuerdo que había no fue respetado y por eso nos reuniremos para definir el futuro del partido”, añadió.

Por su parte, el representante Víctor Manuel Salcedo dijo que evidentemente “la bancada se dividió, algunos compañeros tomaron la decisión de votar a favor, otros en contra y otros se abstuvieron”.

División

La división en 'la U’ es evidente; varios congresistas se salieron del redil antes de la renuncia de Dilian Francisca Toro de la dirección, tomando decisiones individuales. Ahora con la presidencia colegiada ha sido más complejo controlar las posturas colectivas.

El copresidente Lemos reconoce que hay fallas en la comunicación de los acuerdos, por eso es necesario “sincerarse” en la próxima reunión de bancada para definir “si avanzamos unidos o cada uno decide por su propia cuenta”.