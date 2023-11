La U vaticina qué vendrá para economía colombiana en 2024

El comportamiento de la economía colombiana en 2023 ha sido mixto. Por un lado, la tasa de desempleo ha disminuido de manera significativa, pasando de 13,7 % en enero a 9,3 % en septiembre. Sin embargo, la inflación sigue siendo alta, alcanzando un 10,48 % anual en octubre.

Desde el Partido de La U se han hecho una serie de análisis acerca del comportamiento de la economía colombiana en 2023 y lo que se puede esperar para 2024.

La representante a la Cámara, Saray Robayo Bechara, dijo que pese a lo positivo que ha resultado ser la generación de empleo en 2023, una inflación de dos dígitos es preocupante, ya que afecta el poder adquisitivo de los colombianos.

Por eso, la congresista fue clara al advertir que la reforma tributaria que se aprobó en 2022 acabó afectando el crecimiento económico del país.

"La reforma tributaria fue muy ambiciosa y tuvo un impacto negativo en la economía. El gobierno recaudó más de lo que esperaba, pero esto se logró a costa de un menor crecimiento económico", indicó.

En el mismo sentido, la representante dijo que la economía colombiana en 2024 puede crecer a un ritmo de 1,5 %. “Esto se debe a que la inflación seguirá bajando y las tasas de interés seguirán bajando”, señaló.

Sin embargo, de acuerdo a Robayo, es importante que el Gobierno tome medidas para reducir la informalidad y mejorar la distribución del ingreso, ya que esto es fundamental para que la economía crezca de manera sostenible.

Por último, la congresista de La U insistió en que es preocupante que los ministerios no estén ejecutando el presupuesto, algo que en realidad garantiza los derechos de los ciudadanos.

“Quiero ser optimista y darles un voto de confianza en que sí van a ejecutar, pero se tienen que activar. No tiene mucho sentido que $19,2 billones de inversión estén sin comprometer a un mes de terminar el año porque, aunque se comprometan no se van a ejecutar, es decir, no van a beneficiar a los colombianos este año”, agregó.