La única forma para dominar el negocio es legalizar las drogas: Juan Manuel Santos

Los expresidente colombianos Juan Manuel Santos y César Gaviria, hablaron sobre la política de drogas en Colombia y coincidieron que el país perdió la guerra contra el narcotráfico y por consiguiente hay que buscar alternativas distintas al prohibicionismo.

El expresidente Juan Manuel Santos expresó directamente que la única forma de dominar el negocio de las drogas en Colombia es legalizarla.

"El consumo de drogas no va a desaparecer en el mundo, pero si se puede disminuir y regular pero para eso hay que legalizarla y hay que volverlo una política legal donde el Estado asuma el control, capte los recursos y pueda ser una política mucho más efectiva que la que hemos hecho en los últimos 50 años", señaló el exmandatario Colombiano.

Ambos expresidentes colombianos criticaron la política del presidente de los Estados Unidos Donald Trump, en ese sentido tanto Juan Manuel Santos como César Gaviria señalaron que no hay que tener miedo a una desertificación que es un mecanismo que EE.UU. ya no utiliza.

Santos señaló que el Gobierno colombiano debe entender que el tema de la desertificación debe ser de doble vía.

"A Colombia y los países productores se les exige como se ha visto en múltiples ocasiones, nos dicen, ustedes tienen que reducir los cultivos de coca o sino los descertificamos, ¿por qué no les decimos nosotros al señor Trump por ejemplo que reduzca el consumo de drogas en Estados Unidos o sino nosotros también lo descertificamos?", manifestó Juan Manuel Santos.

Por su parte, Gaviria indicó que en Colombia el tema de la descertificación es algo que linda con lo absurdo.

"Hablar de que nos van a desertificar ya linda con el absurdo y a mi me da rabia que en Colombia no contestemos con rabia, porque es que no hay derecho a que nos amenacen y amenacen de que porque primero la descertificación es una cosa que ya desapareció hace rato, los Estados Unidos abandonó eso porque era contraproducente y eso quedó atrás", indicó César Gaviria.

Ambos expresidentes estuvieron en un panel sobre el proyecto de acto legislativo que se discute en el Congreso de la República para legalizar la marihuana con fines recreativos como medida de contrarrestar el narcotráfico. Este panel fue conducido por los autores del proyecto Juan Carlos Losada y Juan Fernando Reyes Kuri ambos del partido Liberal.

Los expresidentes Santos y Gaviria, se mostraron en concordancia con el proyecto de acto legislativo que será discutido en segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes la semana entrante.