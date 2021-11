La universidad jamás me ha escuchado y aún así dice que hay plagio: Jennifer Arias sobre su tesis

En un video, la presidente de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias, respondió el comunicado de prensa emitido por la Universidad Externado de Colombia, en el que se confirma que hubo plagio en su tesis de maestría.

Arias, quien ya se había pronunciado a través de su cuenta de Twitter, donde negó que hubiese cometido el plagio, en ese nuevo pronunciamiento enumeró una serie de hechos en torno a su caso que le “preocupan y la consternan”.

De acuerdo con la representante, la universidad nunca escuchó su testimonio de los hechos antes de hacer público el caso de plagio.

“La universidad jamás me ha escuchado, jamás me preguntó absolutamente nada, jamás escuchó la versión mía y aun así hoy dice que hay un plagio”, recalcó.

Además, cuestionó cómo la universidad, sin tener el documento original de su tesis de maestría, pudo determinar el supuesto plagio.

Le puede interesar: Colombia da ejemplo en la construcción de paz: secretario ONU, Antonio Guterres, al llegar al país

“La universidad ha dicho que no tiene el documento original de mi tesis. Entonces yo me preguntó: ¿cómo hacen una investigación de plagio si no tienen un documento original de la tesis? ¿Quién me garantiza que el documento sobre el que hicieron la investigación es el documento original de mi tesis?”, cuestionó.

Asimismo, Arias rechazó que se le recrimine haber entregado una copia de su tesis original cuando fue la institución educativa la que le solicitó el documento a su compañera de trabajo.

“Fue la universidad la que le pidió a mi compañera de maestría y de tesis que, primero, radicara la tesis normal y luego que la radicara autenticada”, agregó.

Lea también: Carlos Lozada rechazó que Rodrigo Granda dijera que "secuestrados trabajaban por aburrimiento"

Finalmente, sostuvo que confía en la justicia colombiana y agregó que demostrará en los estrados que es inocente y que no hubo plagio en su trabajo de maestría.

“Demostraré que no hubo plagio alguno y que hoy no ha sido garantizado mi derecho a ser escuchada, pero además que ha sido profundamente mancillado mi nombre”, puntualizó.