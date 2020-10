La verdad se da en las instancias correspondientes: Duque sobre confesión de Carlos Lozada

El presidente de la República, Iván Duque, se refirió a la confesión de Carlos Antonio Lozada sobre su relación con el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado y aseguró que esas mismas declaraciones debe hacerlas ante las autoridades competentes.

“La verdad que darse en las instancias correspondientes, la verdad no se da en declaraciones, micrófonos o comunicados, la verdad se expresa ante la autoridad competente”, señaló el jefe de Estado.

Lea también: Iván Cepeda fue declarado como víctima de espionaje militar

Agregó que: “si bien se han hecho proclamaciones de hechos como el cruel crimen de Álvaro Gómez, y quienes se lo atribuyen señalan que su juez competente es la justicia trasnacional, también es importante que atiendan los llamados, que se presenten, pero que también tengan claro que eso no limita la capacidad de actuación de la Fiscalía que tiene la competencia de investigar las conductas de quienes no se sometieron y pertenecían al Secretariado, que hoy se proclama la autoría”.

Duque señaló que “toda vez que hay miembros del Secretariado que no se presentaron, pero no se pueden desechar las hipótesis y que no se afecte la verdad material y no la verdad ocasional”.

Le puede interesar: Confesión de Carlos Lozada sobre magnicidio de Álvaro Gómez desata conmoción política

Así mismo señaló que, “los colombianos queremos la verdad completa, que no se deseche ninguna de las hipótesis y que en virtud de la confrontación probatoria se esclarezcan los hechos”.

“Quienes se atribuyan responsabilidades y no las prueben estarán sujetos a sanciones drástricas (...) en lo que tiene que ver con justicia, quien pretenda atribuirse un crimen de lesa humanidad y si así se verificare, también debería para no revictimizar a quienes han sufrido tanto dolor, estar con la actitud gallarda de salir de la representación política”, manifestó Duque al referirse a Lozada.

Cabe recordar que, el Alto Comisionado para la paz, Miguel Ceballos, aseguró que tras la confesión del senador Carlos Antonio Lozada, sobre su relación en el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, debe evaluarse si debe seguir o no ocupando una curul en el Congreso de la República.

Incluso dijo que debe analizarse si deben aplicarle restricciones de la libertad a él y a Pablo Catatumbo, quien dio a conocer la responsabilidad de ese grupo.

Lea también: Timochenko y Carlos Lozada fueron citados por la Fiscalía por el crimen de Álvaro Gómez Hurtado

“Se debe evaluar, cómo dice la propia ley, la compatibilidad o no del ejercicio del cargo de Senador y la confesión de ese terrible delito como es el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado”, señaló Ceballos.

Agregó que: “deben continuar las investigaciones por cuenta de la propia JEP que tiene una Unidad de Investigación, como una especie de Fiscalía”.

También, recalcó en que la postura del Gobierno está dirigida a que la Fiscalía General mantenga “plena competencia” sobre la investigación del caso Gómez Hurtado.