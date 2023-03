Lafaurie dice que críticas de Humberto de la Calle a agenda con el ELN son "sesgadas"

La respuesta de José Félix Lafaurie

Para el presidente Fedegán, la crítica de Humberto de la Calle es "terriblemente sesgada" porque, según él, el sector sobre el que su puso más presión durante las negociaciones de La Habana fue el rural y se discutió el tema agrario como si fuera la única causa de la inequidad y los problemas sociales del país.

Por esa razón, se opuso al proceso con las Farc: "Yo lo fui porque estaban afectando el interés general del sector ganadero. Tenía que salir en defensa del sector ganadero", dijo Lafaurie a CM&. Y con el ELN no pasa lo mismo, según él.

Lea más: José Félix Lafaurie, esperanzado de lograr con Petro lo que no pudo con Duque y Santos

"Antes era una expectativa de negociación, no estaba el sector financiero comprometido, no estaba el sector comercio, no estaba ningún sector. Sólo el nuestro. Fíjese que hoy en día hay una serie de sectores que eventualmente están con un escenario de reforma: pensional, laboral, salud. En ese momento, lo único que le molestaba al negociador de paz, al señor Humberto de la Calle, era la inequidad sobre la distribución de la tierra... Me pareció una injusticia", añadió.

Y a pesar de eso, a criterio de Lafaurie, los anteriores gobiernos no registraron avances en el tema rural, de modo que el único logro grande se logró cuando Fedegán acordó vender tres millones de hectáreas para avanzar en el primer punto de Acuerdo de Paz, la Reforma Rural Integral. "Santos terminó de firmar en el 16. ¿Qué hizo del 16 al 18? ¿Qué hizo Duque del 18 al 22? Por eso, cuando llega Petro y me plantea el tema, yo le digo: 'Sí, señor. Usted tiene que cumplir. Facilitemos el tema. Eso ya es un hecho cumplido'", dijo.